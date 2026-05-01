Dolor en el periodismo deportivo platense por la muerte de Daniel Gamallo

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El periodismo deportivo de La Plata atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte de Daniel Gamallo, quien falleció a los 71 años. Con una extensa trayectoria en Radio Provincia, fue una figura reconocida. Además, era excombatiente de la Guerra de Malvinas.
A lo largo de su carrera, Gamallo construyó un camino sólido dentro de la radio pública, donde participó de ciclos emblemáticos. Entre ellos se destacó Instituto Amateur, programa que condujo durante años junto a Alejandro Tuminiello y Gonzalo Del Rivero.
También integró el equipo de deportes de Las Tardes de Provincia, consolidándose como una voz respetada dentro del ámbito periodístico local.
Una vida ligada al básquet y la radio
Con una fuerte conexión con el básquet, fue durante 25 años la voz de estudios centrales del programa Tirando al Aro, donde se convirtió en una referencia para los seguidores de ese deporte.
Su figura trascendió lo estrictamente profesional no solo por su trabajo, sino también por su historia personal: su condición de excombatiente de Malvinas le valió un reconocimiento especial y un profundo respeto dentro de la comunidad.
La noticia de su fallecimiento generó múltiples mensajes de despedida en redes sociales por parte de colegas y amigos. El periodista Andrés López lo recordó con afecto: “Se nos fue Daniel Gamallo. Un grande del periodismo deportivo de La Plata que, entre otras cosas, fue durante 25 años la voz de estudios centrales de Tirando al Aro. Lo vamos a extrañar mucho”. También se expresó Luis Rivera, quien lo despidió con un mensaje cargado de emoción: “Que siga sonando una linda canción, Daniel querido. Un abrazo que llegue allí a donde vayas”.
POR MES*
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