Colapinto y un mensaje especial para el equipo

El Gran Premio de China marcó la mejor actuación de Franco Colapinto desde su llegada a Fórmula Uno. No fue su resultado más alto, porque no superó el octavo lugar de Azerbaiyán 2024 con Williams, pero su trabajo en Shanghái fue el más elevado en cuando a nivel conductivo desde su debut.

El piloto argentino ocupó la décima colocación y anotó su primer punto en el equipo francés. Una vez culminada la competencia en China y antes de instalarse en Japón para la tercera fecha, prevista para el domingo 29 de este mes, las escuderías volvieron a sus plantas para realizar trabajos previos al desembarco en Suzuka. Como suele ocurrir, los pilotos aprovechan para hablar con los integrantes de las escuderías y realizan una devolución de las competencias disputadas.

En lo que respecta a Franco Colpainto llegó a Enstone donde tiene su base de operaciones el equipo francés, tomó el micrófono y habló para todos los integrantes de Alpine.

“Solamente quería estar aquí. Las sesiones informativas son realmente difíciles, no siempre salen bien, pero creo que esta es la primera en la que hemos tenido excelentes resultados y hemos tenido un buen comienzo de año”, comenzó diciendo el joven piloto argentino nacido hace 22 años en la ciudad de Pilar.

“Esto es lo que realmente me entusiasmaba, así que solo quería decírselos. Estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron durante el invierno, construyeron un coche realmente rápido, hemos dado un paso gigante. Todavía hay mucho más que queremos lograr juntos y sé que todos ustedes tienen una gran motivación y se están esforzando mucho no solo para estar entre los diez primeros, sino para estar al frente y luchar por los puntos, y ahí es donde queremos llegar y lo que queremos lograr en el futuro”, agregó.

Para Colapinto y Alpine queda la competencia en Japón durante el último fin de semana del més en curso antes de entrar en un parate de cinco semanas sin carreras, tras las cancelaciones de las carreras de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en el Medio Oriente.