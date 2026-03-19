Deme dos: Etcheverry y Tirante, en Miami

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Al final, Thiago ingresó como “Lucky Loser” al cuadro principal del certamen pese haber perdido en la última instancia de la Qualy. Tomy espera para el debut en la segunda rueda por ser uno de los tenistas preclasificados
Serán siete los jugadores argentinos que participarán del Masters 1000 de Miami. Dos de ellos serán platenses: Tomás Martín Etcheverry y Thiago Agustín Tirante. En lo que respecta al tenista de la barriada de La Cumbre terminó ingresando al cuadro principal del certamen, que se juega sobre superficie dura por la condición de “Lucky Loser” lo que se llama en este deporte: “perdedor afortunado”.
Esta decisión se conoció bien entrada la madrugada del día miércoles de nuestro país, cuando se supo de la baja de un jugador del Main Draw del torneo de Miami. Tirante había perdido de forma increíble el último partido de la clasificación con el español Martín Landaluce (151) por 6-3. 5-7 y 4-6, después de dos horas y 33 minutos de juego.
Debido a la lluvia que se abatió durante el día de ayer en Miami, se canceló la jornada
Este partido entre Tirante y Landaluce, por el horario del orden de juego en la cancha 6 del día martes, fue el último que se terminó disputando en el complejo Hard Rock Stadium, donde habitualmente juegan como local los Miami Dolphins, franquicia de la NFL.
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En lo que respecta a Tirante (81) fue el único “perdedor afortunado” (Lucky Loser) del actual torneo; aunque ahora también debería ingresar el belga Alexander Blockx por la baja de último momento del italiano Lorenzo Musetti.
En principio, el tenista platense tendría que estar jugando durante la jornada de hoy contra el francés Valentin Royer (69), pero como consecuencia la lluvia que se abatió durante toda la jornada de ayer con lo que se deberá reprogramar los partidos y el orden se estaba llevando a cabo anoche, al cierre de esta edición, por parte de la organización del torneo.
Cabe destacar que en caso de ganarle a Royer, Tirante se estaría enfrentando con su compatriota Francisco Cerúndolo (19), que arrancará en segunda ronda por ser uno de los preclasificados.
Thiago Agustín Tirante con un hincha que lo alienta en Miami / IG
Tirante, que no pudo acceder al cuadro principal de M1000 de Indian Wells al perder en la última ronda de la clasificación con el italiano Francesco Maestrelli en dos sets, el año pasado alcanzó la segunda rueda del Masters 1000 de Miami donde cayó contra el canadiense Denis Shapovalov.
En lo que tiene que ver con Tomás Etcheverry (32) ni bien de quedar eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells, se instaló en la ciudad de Miami donde desarrolló un trabajo especial en lo físico y también en lo tenístico. Al cuerpo técnico del platense se sumó uno de sus entrenadores Waly Grinovero, ya que en el torneo anterior solamente estuvo acompañado por Kevin Konfederak.
Como es sabido, Etcheverry (32) estará arrancado desde la segunda rueda del certamen por ser uno de los preclasificados del certamen de Miami. Por tal motivo, el platense tendrá que esperar al ganador del cruce entre el belga Zizou Bergs (45) y el tenista estadounidense Jenson Brooksby (42).
En la temporada pasada, Tomy Etcheverry contra el canadiense Gabriel Diallo, en el marco de la primera ronda de uno de los M1000 del circuito profesional.
Además de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Thiago Tirante participarán en la presente edición del torneo de Miami los restantes tenistas argentinos: Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Solana Sierra.
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