Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |AMBOS PLATENSES PARTICIPARÁN DEL SEGUNDO TORNEO MASTERS 1000 DEL CIRCUITO PROFESIONAL

Deme dos: Etcheverry y Tirante, en Miami

Al final, Thiago ingresó como “Lucky Loser” al cuadro principal del certamen pese haber perdido en la última instancia de la Qualy. Tomy espera para el debut en la segunda rueda por ser uno de los tenistas preclasificados

Deme dos: Etcheverry y Tirante, en Miami

Tomás Martín Etcheverry acompañado por su equipo de trabajo. Tomy realizó una tarea especial en Miami / IG

19 de Marzo de 2026 | 02:52
Edición impresa

Serán siete los jugadores argentinos que participarán del Masters 1000 de Miami. Dos de ellos serán platenses: Tomás Martín Etcheverry y Thiago Agustín Tirante. En lo que respecta al tenista de la barriada de La Cumbre terminó ingresando al cuadro principal del certamen, que se juega sobre superficie dura por la condición de “Lucky Loser” lo que se llama en este deporte: “perdedor afortunado”.

Esta decisión se conoció bien entrada la madrugada del día miércoles de nuestro país, cuando se supo de la baja de un jugador del Main Draw del torneo de Miami. Tirante había perdido de forma increíble el último partido de la clasificación con el español Martín Landaluce (151) por 6-3. 5-7 y 4-6, después de dos horas y 33 minutos de juego.

 

Debido a la lluvia que se abatió durante el día de ayer en Miami, se canceló la jornada

 

Este partido entre Tirante y Landaluce, por el horario del orden de juego en la cancha 6 del día martes, fue el último que se terminó disputando en el complejo Hard Rock Stadium, donde habitualmente juegan como local los Miami Dolphins, franquicia de la NFL.

LE PUEDE INTERESAR

Argentina quiere organizar el Mundial de rugby 2035

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto y un mensaje especial para el equipo

En lo que respecta a Tirante (81) fue el único “perdedor afortunado” (Lucky Loser) del actual torneo; aunque ahora también debería ingresar el belga Alexander Blockx por la baja de último momento del italiano Lorenzo Musetti.

En principio, el tenista platense tendría que estar jugando durante la jornada de hoy contra el francés Valentin Royer (69), pero como consecuencia la lluvia que se abatió durante toda la jornada de ayer con lo que se deberá reprogramar los partidos y el orden se estaba llevando a cabo anoche, al cierre de esta edición, por parte de la organización del torneo.

Cabe destacar que en caso de ganarle a Royer, Tirante se estaría enfrentando con su compatriota Francisco Cerúndolo (19), que arrancará en segunda ronda por ser uno de los preclasificados.

Thiago Agustín Tirante con un hincha que lo alienta en Miami / IG

Tirante, que no pudo acceder al cuadro principal de M1000 de Indian Wells al perder en la última ronda de la clasificación con el italiano Francesco Maestrelli en dos sets, el año pasado alcanzó la segunda rueda del Masters 1000 de Miami donde cayó contra el canadiense Denis Shapovalov.

En lo que tiene que ver con Tomás Etcheverry (32) ni bien de quedar eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells, se instaló en la ciudad de Miami donde desarrolló un trabajo especial en lo físico y también en lo tenístico. Al cuerpo técnico del platense se sumó uno de sus entrenadores Waly Grinovero, ya que en el torneo anterior solamente estuvo acompañado por Kevin Konfederak.

Como es sabido, Etcheverry (32) estará arrancado desde la segunda rueda del certamen por ser uno de los preclasificados del certamen de Miami. Por tal motivo, el platense tendrá que esperar al ganador del cruce entre el belga Zizou Bergs (45) y el tenista estadounidense Jenson Brooksby (42).

En la temporada pasada, Tomy Etcheverry contra el canadiense Gabriel Diallo, en el marco de la primera ronda de uno de los M1000 del circuito profesional.

Además de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Thiago Tirante participarán en la presente edición del torneo de Miami los restantes tenistas argentinos: Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Solana Sierra.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La lluvia un actor preponderante en el torneo, que se ha reiterado con el paso de los años

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías

Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima

"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético

VIDEO. La Plata amaneció con otro aumento del precio de los combustibles: el petróleo superó los U$S110 por la guerra

“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
+ Leidas

Condenan a la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: “No es una simple entidad privada”

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Gran parte de La Plata estuvo sin agua y se va normalizando el suministro

¡Atención! Cuándo cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: el motivo

Denuncian que Adorni tiene una casa en un country sin declarar

Dolor en La Plata por la muerte de José María Stacchiotti, comerciante y militante de la UCR

“IOMA-gate”: la maniobra de los acusados detrás del supuesto fraude millonario, que va a juicio

Subastarán tres propiedades: la más barata parte de los 26 mil dólares
Últimas noticias de Deportes

Flamengo, DIM y Cusco: quienes son y qué actualidad tienen los rivales del Pincha en la Copa

Se sortearon los grupos y Estudiantes ya conoce a sus rivales de la Libertadores

Se sorteó la Copa Sudamericana 2026: conocé como quedaron los grupos

VIDEO. Gimnasia, con tres arqueros y un vuelo demorado, comienza su periplo hacia Tucumán para enfrentar a Atlético
La Ciudad
Nuevo paro en la UNLP complicará las clases en facultades y colegios la semana próxima
"El barrio fue tomado": desesperado reclamo de los vecinos por la Zona Roja
Tras negarse a declarar, procesaron a Roxana Aloise por el incendio del depósito en La Plata
Gran parte de La Plata estuvo sin agua y se va normalizando el suministro
El consumo de carne se desplomó y afirman que cayó al menor nivel en 20 años
Policiales
Caso Melmann: se realizarán en La Plata análisis claves para identificar a uno de los involucrados
La Plata: dos operarios realizaban tareas en un tanque cisterna, cayeron adentro y quedaron inconscientes
Avanza la causa por presunta venta ilegal de lotes en La Plata: ordenan más allanamientos en escribanías
Tras negarse a declarar, procesaron a Roxana Aloise por el incendio del depósito en La Plata
Amenazó a su vecina, lo allanaron y secuestraron más de 100 dosis de cocaína, un revolver y municiones
Espectáculos
Preocupación por la salud de Andrea del Boca: la sacaron en ambulancia de "GH” y hay dudas
“Envidia y miedo”: el productor de Emilia se metió en medio del escándalo con Tini y María Becerra
Stevie Young, guitarrista de AC/DC tuvo que ser internado en Buenos Aires
"Es hermosa": el ex Pincha José Chatruc rompió el silencio sobre su romance con Sabri Rojas
El guiño futbolero de Cami Homs : su hijo con De Paul, con la camiseta de Estudiantes
Política y Economía
Cruces en el Concejo por las tasas, la crisis económica y el 24 de marzo
Macri: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso”
Manuel Passaglia: “El PRO ya eligió a Javier Milei como candidato a Presidente”
Macri: “El PRO no nació solo para ganar una elección, existe para garantizar que el país no retroceda"
El FMI destacó que Argentina afronta "relativamente bien" la guerra en Medio Oriente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla