Argentinos rescató un empate en el final del juego

Fue un partido de contrastes. Argentinos, que venía golpeado tras su reciente eliminación en la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador, buscaba una victoria que lo acomodara en el torneo local, pero se encontró con un Barracas Central muy ordenado y peligroso de contra. Fue 1-1 en el final.

El Guapo pegó primero apenas iniciado el juego. Rodrigo Insúa sorprendió a todos con un verdadero golazo de volea tras un lateral. El desahogo del Bicho: Cuando parecía que los tres puntos se iban para Olavarría y Luna, apareció el japonés Ryoga Kida. Tras una serie de rebotes en el área, el delantero empujó la pelota a la red para sellar el 1-1 definitivo y salvar un punto vital para el equipo local.

Argentinos (1): Cortés; Lozano, Álvarez, Riquelme, Prieto; Lescano, Fattori, López Muñoz, Giaccone; Fernández y Porcel. DT: Nicolás Diez.

Barracas (1): Agustín Miño; Capraro, Tobio, Demartini, Damián Martínez; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Insúa; Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Insua.