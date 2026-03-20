Intoxicación en La Plata | Vómitos, fiebre alta y diarrea: se suman más casos tras la muerte por ingerir tortilla

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"Pasé los peores 6 días de mi vida", le dijo una de las víctimas a EL DIA. Investigan posible descomposturas por la bacteria Salmonella. Los testimonios
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Tras conocerse a través de la nota de EL DIA la tragedia en La Plata por el consumo de un alimento en aparente mal estado, este viernes se sumaron más testimonios de intoxicaciones. Tal como se informó, un hombre y una mujer acababan de colocar la tortilla que habían comprado en un local gastronómico de la zona de Plaza Rocha, cerca de su domicilio y, minutos después, tras probar la comida, sintieron una fuerte descompostura y terminaron internados en el hospital San Martín debido a un cuadro que incluyó náuseas intensas y ganas de vomitar.
El cuadro del hombre, que tenía comorbilidades previas, se agravó con el correr de las horas y en la noche del miércoles, inesperadamente, murió. Más tarde se conoció que los estudios de laboratorio arrojaron la supuesta presencia de salmonella, una bacteria que puede resultar especialmente peligrosa -e incluso mortal- en personas con patologías de base. Se indicó que en este caso, la víctima padecía, entre otros, problemas coronarios, y la sospecha apunta a la tortilla y no se descarta que el huevo haya estado crudo o en mal estado. La mujer, en tanto, logró recuperarse y ya recibió el alta médica, en lo que muchos describen como un verdadero milagro.
Lo cierto es que tras la publicación de EL DIA, empezaron a llegar casos similares y todos apuntan al mismo local gastronómico. Como el de una lectora (que prefirió mantener su identidad en reserva ya que evalúa iniciar acciones legales), quien aseguró ser bióloga y conocer los síntomas de la Salmonella, por lo que se preocupó.
Según contó, "el martes de la semana pasada compré comida en el local de Diagonal 73 y a partir del miércoles pasé los peores 6 días de mi vida". Aseguró que levantó 39,5 grados de fiebre y que tuvo náuseas, diarrea y dolor en todo el cuerpo.
"Vivo sola y no pude levantarme de la cama porque me desperté temblando", aseguró la mujer, preocupada, y agregó: "Sé que fue la comida. Compramos dos bandejitas. Yo comí pollo con tortilla, lugar que ama la salmonella". Además dijo que "mi novio comió conmigo, pero él pidió pollo con puré, y también se descompuso a las 2 o 3 horas, pero siguió al día siguiente y fue mucho más leve". Para cerrar manifestó que recién el domingo, o sea 5 días después, se empezó a recuperar pero de todas maneras confesó que aún "sigo con dolores".
El caso de la bióloga que lo expuso en EL DIA es uno de tantos que llamaron a esta redacción para dar cuenta de situaciones de salud similares y que también compraron en el mismo local.
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Como se informó, por ahora, el caso fatal se mueve en una zona gris. No hay intervención policial y se desconoce si la familia avanzará con una denuncia, que permita impulsar una investigación formal. Mientras tanto, el dolor domina la escena y las preguntas quedan suspendidas en el aire, sin respuestas claras. Ayer inhumaron los restos del hombre fallecido, del cual EL DIA preserva sus datos, a la espera de la decisión del entorno sobre las medidas a adoptar.
La angustia y el dolor dominan por ahora la escena, pero también una fuerte indignación, ya que el comercio apuntado debería revisar sus normas sanitarias y hasta recibir exhaustivos controles bromatológicos por parte de las autoridades. Y más ahora que empiezan a conocerse otros casos similares.
La salmonelosis es una de las intoxicaciones más comunes en los humanos, junto a la shigelosis y el síndrome urémico hemolítico por escherichia coli. La salmonelosis es provocada por la bacteria salmonella y está estrechamente ligada con la ingesta de ciertos alimentos sin adecuada preparación.
“Se trata de una bacteria que causa una gastroenteritis o infección gastrointestinal. Se manifiestan con fiebre, dolor abdominal, diarrea y en algunos pacientes, sobre todo en los más chiquitos, ancianos o personas inmunosuprimidas, las consecuencias de una infección así pueden ser potencialmente graves, con alta deshidratación”, expresó un especialista.
“Es frecuente en la carne vacuna y de ave, huevos de gallina y pato, leche y productos lácteos, pescados y camarones (por agua contaminada con heces), aderezo preparado con huevo no pasteurizado, frutas y verduras (no lavadas correctamente), entre otras. De todos estos, los más frecuentes son los huevos”, agregó.
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