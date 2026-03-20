El dramático testimonio del abuelo al borde de las lágrimas

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El momento del hallazgo trajo alivio, pero también dejó al descubierto el profundo dolor que atravesó la familia durante las horas de incertidumbre. El abuelo de la nena, Oscar López, fue una de las voces más crudas tras la aparición. Entre lágrimas y visiblemente afectado, agradeció a quienes participaron en la búsqueda.
“Doy gracias a Dios, a la gente, a la Policía, a los bomberos que me ayudaron a encontrar a mi nieta”, expresó. Pero su testimonio fue más allá. En medio de la emoción, reveló el duro contexto personal que viene atravesando.
“Me ha pasado todo en la vida, se me murió mi hijo, mi cuñado. Cuatro familiares se me fueron en menos de un año”, detalló.
La desaparición de su nieta, en ese marco, fue un golpe que sintió imposible de soportar. “Se pueden imaginar si desaparecía mi nieta, si le pasaba algo. Yo estaba pensando otra cosa… no vivir más”, confesó. Sus palabras reflejan la dimensión humana detrás del caso: una familia al límite, atravesada por el miedO. Mientras la investigación continúa y busca respuestas, ellos intentan recomponerse.
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