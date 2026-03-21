Terror en un geriátrico: entraron armados y redujeron a enfermeras

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada en un hogar geriátrico de La Plata estuvo al borde de una tragedia y generó fuerte preocupación por lo que podría haber pasado con decenas de adultos mayores en el lugar.

El hecho se registró en un establecimiento ubicado en 62 entre 139 y 140, donde una enfermera de 28 años realizaba su turno nocturno junto a una compañera, a cargo del cuidado de 58 pacientes.

Según la denuncia, todo comenzó cerca de la 1 de la madrugada, cuando ambas trabajadoras escucharon fuertes ruidos provenientes del sector de ingreso. En un primer momento pensaron que se trataba de alguno de los residentes, pero al acercarse se encontraron con una escena alarmante.

Dos delincuentes habían forzado el portón de acceso e ingresado al lugar con los rostros cubiertos y guantes. Uno de ellos portaba un arma de fuego, con la que inmediatamente comenzó a amenazarlas.

Bajo esa intimidación, los asaltantes las obligaron a entregar sus pertenencias, revisaron sus mochilas y hasta las palparon para verificar si llevaban objetos de valor entre sus prendas. Mientras uno las mantenía apuntadas, el otro recolectaba todo lo que encontraba a su paso.

En medio de la situación, uno de los ladrones se apoderó de una motocicleta que la enfermera había dejado en el comedor del lugar y la utilizó para escapar. Su cómplice lo siguió segundos después, y ambos se dieron a la fuga por la zona de 62 hacia 137.

Además del rodado, los delincuentes se llevaron elementos de trabajo esenciales, documentación personal y objetos pertenecientes a ambas trabajadoras, incluyendo llaves de un vehículo.

A pesar de la gravedad del episodio, ninguna de las víctimas resultó herida, aunque el hecho dejó en evidencia el nivel de vulnerabilidad en el que se encontraban. La investigación quedó en marcha y se espera el análisis de cámaras de seguridad del lugar, que podrían aportar datos clave para identificar a los responsables.