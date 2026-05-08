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Volvió El Encargado: la nueva temporada da que hablar, tensión, humor negro y giros inesperados

Volvió El Encargado: la nueva temporada da que hablar, tensión, humor negro y giros inesperados
8 de Mayo de 2026 | 07:47

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La exitosa serie argentina El Encargado regresó el 1 de mayo con una nueva temporada que redobló la apuesta en, ironía y giros inesperados.

Así, con Guillermo Francella nuevamente en el centro de la escena, la ficción retomó la historia de Eliseo, el particular encargado que supo ganarse a todos en su edificio.

En esta nueva entrega, Eliseo se enfrentó a desafíos más complejos y a vínculos que pusieron a prueba su habilidad para mantenerse siempre un paso adelante.

La serie profundizó en su personalidad ambigua, combinando momentos de humor negro con situaciones incómodas que reflejan poder, control y convivencia.

Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, sin dudas, la ficción se consolidó como uno de los grandes éxitos del streaming argentino gracias a su mirada filosa sobre la vida cotidiana en propiedad horizontal.

Ahora, el guion sumó nuevas capas al personaje de Eliseo, explorando sus motivaciones y secretos. Además, se incorporaron otros personajes que aportaron frescura y conflicto a la trama.

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Con este regreso, El Encargado reafirmó su lugar como una de las producciones más destacadas del país, combinando actuaciones sólidas, un guion variado y una crítica social que conecta con el público. 

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