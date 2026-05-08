Jesica Cirio contó cómo vive su segundo embarazo y confesó que no quiere volver a los medios

Tras confirmar su segundo embarazo, Jesica Cirio habló de su presente personal y dejó en claro que no planea volver a los medios de comunicación.

Por otra parte, contó cómo vive esta nueva etapa y marcó distancia de la exposición pública.

"Dios me mandó a mi bebé y estoy muy contenta de recibirlo", expresó sobre este momento personal. Asimismo, aclaró que no tiene interés en hablar de su pareja ni de las críticas que surgieron tras conocerse la noticia de su embarazo con Nicolás Trombino.

En esa misma línea, Cirio remarcó que quiere mantener el foco solo en su bienestar y en su familia. Evitó entrar en detalles sobre su relación actual y dejó en claro que no busca dar explicaciones en los medios

"Estoy trabajando de manera particular y no me gustaría volver a los medios", aseguró cuando fue consultada por su presente laboral.

Con esas palabras, la modelo volvió a remarcar su decisión de mantenerse alejada de la televisión por las críticas.

"No miro medios, ni nada. Que digan lo que quieran", dijo sobre las críticas que recibe por convertirse en madre junto a su pareja a menos de un año de estar juntos.

La conductora también habló del momento que atraviesa con la llegada de su segundo hijo, que será un varón, y sostuvo que está enfocada en vivirlo sin presión externa. "Estoy disfrutando este segundo embarazo que me parece lo más lindo del mundo", comentó Cirio.