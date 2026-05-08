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Deportes |Cetré renovó contrato hasta diciembre de 2028

El Pincha le renovó a una pieza clave del plantel

El Pincha le renovó a una pieza clave del plantel

el colombiano firma su extensión de contrato junto a martín aiello

8 de Mayo de 2026 | 03:47
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Estudiantes aseguró la continuidad de uno de los futbolistas más importantes de su plantel profesional. Edwuin Cetré renovó su contrato con la institución y extendió su vínculo hasta diciembre de 2028, por lo que seguirá vistiendo la camiseta albirroja durante las próximas temporadas. La firma se llevó adelante en Perú, donde el Pincha disputó el encuentro frente a Cusco FC por la Copa Libertadores, y contó con la presencia del vocal titular y Secretario de Fútbol, Juan Martín Aiello.

El extremo colombiano, de 28 años, arribó al club en enero de 2024 y rápidamente logró consolidarse dentro del equipo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper líneas en ataque. Con el correr de los partidos se convirtió en una pieza importante para los distintos entrenadores que atravesaron el ciclo reciente de Estudiantes.

Desde la institución destacaron además el fuerte sentido de pertenencia que el futbolista construyó en este tiempo tanto con el club como con la Ciudad de La Plata. Su identificación con el mundo albirrojo quedó reflejada dentro y fuera de la cancha, transformándose en uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

Desde su llegada, Cetré disputó 101 partidos oficiales con la camiseta del León, convirtió 12 goles y aportó 13 asistencias, números que marcan su protagonismo dentro del proyecto deportivo del Pincha. Durante este período, además, formó parte de una etapa sumamente exitosa para Estudiantes, que logró conquistar cuatro títulos: la Copa de la Liga Profesional 2024, el Torneo Clausura 2025 y los Trofeos de Campeones de 2024 y 2025.

Con esta renovación, la dirigencia apuesta a sostener la base del plantel y continuar fortaleciendo un proyecto competitivo, con el objetivo de seguir peleando en los primeros planos tanto a nivel local como internacional.

 

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