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Política y Economía

Mar del Plata: arribaron casi 120 mil turistas y creció la actividad

El flujo de visitantes aumentó 38,6% y mejoró la ocupación hotelera.

Mar del Plata: arribaron casi 120 mil turistas y creció la actividad
25 de Marzo de 2026 | 13:13

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En Mar del Plata, el último fin de semana largo dejó un fuerte crecimiento en la llegada de visitantes, con un total de 119.890 turistas, lo que representa un incremento del 38,6% respecto al mismo período del año anterior, de acuerdo con datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura.

 

El impacto se reflejó en la ocupación hotelera, que alcanzó el 44,2%, con un promedio diario de 17.655 plazas utilizadas, un 14,3% más que en 2025. A su vez, la oferta también creció, con 39.943 plazas disponibles, lo que consolidó la capacidad de la ciudad para responder a la demanda.

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Dentro del sector, los segmentos de mayor categoría registraron niveles destacados, con ocupaciones del 84,3% en hoteles boutique, 73,6% en establecimientos de cuatro estrellas y 61,3% en cinco estrellas, evidenciando un perfil de turismo con mayor capacidad de consumo.

 

En el alojamiento extrahotelero, el balance también fue positivo. El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Guillermo Rossi, afirmó: “En líneas generales, fue un buen fin de semana, bastante bueno. El clima acompañó sobre el final”, y agregó: “Realmente superó las expectativas”.

 

El dirigente destacó además que predominó un turismo de perfil familiar y de adultos mayores, lo que contribuyó a dinamizar la economía local en distintos sectores.

 

Si se considera la semana previa, la ciudad acumuló 169.644 arribos, con un crecimiento interanual del 5,4%, lo que consolida una tendencia positiva tras una temporada de verano que había sido calificada como “regular”.

 

El cierre del fin de semana largo estuvo marcado por condiciones climáticas favorables. Con una jornada soleada y temperaturas que superaron los 27 grados, miles de personas aprovecharon para disfrutar de la costa y las playas, en un contexto que renueva las expectativas de cara al próximo receso de Semana Santa.

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