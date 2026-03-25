Mar del Plata: las ventas bajaron 1,6% en el fin de semana largo

En Mar del Plata, las ventas durante el receso de cuatro días por el Día de la Memoria registraron una caída del 1,6% en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), aunque el movimiento resultó más dinámico frente a un fin de semana común.

El relevamiento indicó que, al comparar con un fin de semana “habitual”, las unidades físicas vendidas crecieron un 3,8%, lo que refleja un impacto positivo del turismo en la actividad comercial, pese al retroceso interanual.

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 34,7% señaló que alcanzó sus expectativas de ventas, mientras que el 38,8% manifestó estar parcialmente satisfecho y el 26,5% restante indicó no haber cumplido sus objetivos.

Respecto al flujo turístico, el 51% consideró que fue regular, el 46,9% lo calificó como bueno y solo el 2,1% lo evaluó de manera negativa. En la misma línea, el movimiento en las calles mostró resultados dispares: un 34% observó más público y mayores ventas, otro 34% detectó más circulación de personas, un 10% indicó más gente pero menor consumo, y el 22% no registró cambios.

El tesorero de la UCIP, Eduardo Mayer, sostuvo: “Los fines de semanas largos y/o con feriados puente siempre incrementan la cantidad de visitantes en la ciudad y en todos los destinos turísticos de nuestro país”, y agregó: “Este fin de semana no nos ayudó el clima, pero igualmente se notó un mayor movimiento de público en los distintos centros comerciales y actividades turísticas de la ciudad”.

El estudio se realizó en los principales centros comerciales con impacto turístico, incluyendo rubros como indumentaria, calzado, librería, óptica, artesanías, chocolatería y accesorios, entre otros.