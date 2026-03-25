Un ladrón cayó en La Plata tras haber intimidado con una cuchilla a un estudiante para robarle el celular

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Amenazó a la víctima con un arma blanca para sustraerle el celular y cayó a pocas cuadras del lugar del hecho
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Un estudiante de 16 años sufrió un violento robo este miércoles en la intersección de las calles 13 y 70. Un asaltante lo intimidó con un arma blanca para arrebatarle su dispositivo móvil y darse a la fuga de inmediato. La rápida alerta al servicio de emergencias 911 resultó fundamental para el despliegue del operativo de seguridad.
El personal motorizado arribó a la escena y se entrevistó con el joven damnificado. A partir de las precisiones sobre el aspecto físico y la vestimenta del agresor, los uniformados iniciaron una búsqueda exhaustiva por las inmediaciones del barrio.
El despliegue dio resultados positivos a pocas cuadras del lugar del incidente. En el cruce de las calles 19 y 72, los agentes interceptaron a un sujeto cuyas características coincidían a la perfección con el relato de la víctima.
Durante la requisa de rigor, los efectivos encontraron en poder del sospechoso el teléfono celular robado, un Samsung modelo A25 de color azul. El secuestro del dispositivo se concretó frente a un testigo civil para garantizar la transparencia de la intervención policial.
El aprehendido, un joven de 18 años con domicilio en la ciudad, fue trasladado a la Comisaría 9na. Las autoridades de la fuerza mantuvieron comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de La Plata, a cargo de la investigación.
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