Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes |Nació en 1999 en la capital bonaerense

Santiago Sosa, la historia no tan conocida del verdugo de Estudiantes: es de La Plata y muy estudioso

Santiago Sosa, la historia no tan conocida del verdugo de Estudiantes: es de La Plata y muy estudioso

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

11 de Mayo de 2026 | 10:18

Escuchar esta nota

Nacido en La Plata el 3 de mayo de 1999, Santiago Sosa construyó una carrera marcada por el esfuerzo familiar, los viajes a Mercedes y una temprana obsesión por el fútbol. Aunque creció en la capital bonaerense, sus raíces siempre estuvieron ligadas a esa ciudad del interior, de donde son oriundos sus padres y a la que viajaban seguido para visitar familiares y amigos. Fue justamente allí donde comenzó a dar sus primeros pasos con la pelota. Ayer tuvo cuarto partido contra clubes de su ciudad, y primer gol en La Plata.

Su historia futbolera arrancó en Club Mercedes, considerado el club más antiguo del país. En esa institución empezó a destacarse desde chico, jugando en infantiles y llamando la atención por su inteligencia para ubicarse dentro de la cancha. Su papá se lllama Juan y es ingeniero civil, mientras que su mamá María Claudia es abogada.

El salto a River se dio en 2010, casi de casualidad. Mientras la familia vacacionaba en Mar de las Pampas, conocieron a Gustavo Vernazza, un reconocido odontólogo y amigo de Daniel Messina, quien era coordinador del fútbol infantil millonario. Ese contacto terminó siendo decisivo: le consiguieron una prueba y Santiago dejó una gran impresión desde el primer entrenamiento. Poco después quedó fichado en el club de Núñez -de quien es hincha-, donde inició un largo recorrido en inferiores. 

Con el paso de los años se transformó en uno de los juveniles más valorados de River. Marcelo Gallardo lo utilizó en distintas posiciones y encontró en él un futbolista versátil, capaz de jugar como volante central, interno o defensor. Debutó oficialmente en 2018, en una Copa Libertadores frente a Racing, y rápidamente empezó a ganar terreno dentro del plantel profesional.

Pero además del fútbol, Sosa siempre mantuvo una fuerte preocupación por los estudios. Mientras comenzaba a consolidarse en Primera, inició la carrera de contador público en la UADE, algo que sorprendió incluso dentro del ambiente futbolero por las exigencias de entrenamientos y viajes. El mediocampista reconoció varias veces que su intención era continuar la carrera universitaria pese al crecimiento de su trayectoria profesional. 

LE PUEDE INTERESAR

Scaloni dio la prelista oficial para el Mundial, con tres ex Estudiantes y varias sorpresas

LE PUEDE INTERESAR

"Vamos pasito a pasito, sabemos que lo que viene va a ser mucho más difícil": Pata Pereyra, tras el triunfazo Tripero

Incluso después de haber conseguido títulos y consolidarse en el exterior y luego en Racing, el futbolista sostuvo la promesa de retomar sus estudios cuando tuviera mayor estabilidad. Quiere recibirse de contador público, tras unos años de parar la carrera.

El partido contra Estudiantes lo puso de nuevo en la primera plana, logrando su primer gol en la Ciudad tras su cuarta visita: victoria ante Gimnasia con River (2019), derrota con el Millo (2018), empate con Racing (2024) y el triunfo académico de ayer.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Racing dio el golpe en el final y Estudiantes se quedó con las manos vacías

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs. Racing

VIDEO. Estudiantes vs Racing: el gol de Santiago Sosa
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades

Al Monumental con el Heredero y sin Martínez

El Pincha carga energía y le apunta a Flamengo

Un puma suelto pone en alerta a vecinos

Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional

El contrato de Chelo Torres y una alerta

Con sorpresas, Scaloni dio a conocer la prelista

VIDEO.- “Tarifazo” escalonado en el tren y los micros para ir a CABA: los nuevos valores que asfixian a los pasajeros
Últimas noticias de Deportes

Germán Conti, el dueño de la defensa tripera

Al Monumental con el Heredero y sin Martínez

Pereyra alcanzó un récord en el Siglo XXI

El contrato de Chelo Torres y una alerta
La Ciudad
El frío polar da una tregua y se espera un martes templado y a pleno sol en La Plata
Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
VIDEO. La nafta no para de subir: cómo afecta al bolsillo de los platenses
VIDEO.- “Tarifazo” escalonado en el tren y los micros para ir a CABA: los nuevos valores que asfixian a los pasajeros
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
Policiales
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Se abre la novena jornada de debate por Maradona
VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
Prisión preventiva por un crimen en Los Hornos
Espectáculos
“Contemplaciones”: un platense entre jirafas y rinocerontes blancos
Con mucha presencia española, el festival de Cannes levanta el telón
La China fitness y hot: el “trofeo” de Mauro Icardi
“El Diablo viste a la moda 2” sigue taconeando
Pampita repitió el ritual: tras la separación, fotos en bikini
Política y Economía
Riesgo país: quedó por debajo de los 500 puntos básicos
El financista Migueles admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
Impulsan cambios en los plazos electorales
La inflación porteña bajó un cambio: 2,5%

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla