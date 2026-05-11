Santiago Sosa, la historia no tan conocida del verdugo de Estudiantes: es de La Plata y muy estudioso

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Sergio Pomares
spomares@eldia.com
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Nacido en La Plata el 3 de mayo de 1999, Santiago Sosa construyó una carrera marcada por el esfuerzo familiar, los viajes a Mercedes y una temprana obsesión por el fútbol. Aunque creció en la capital bonaerense, sus raíces siempre estuvieron ligadas a esa ciudad del interior, de donde son oriundos sus padres y a la que viajaban seguido para visitar familiares y amigos. Fue justamente allí donde comenzó a dar sus primeros pasos con la pelota. Ayer tuvo cuarto partido contra clubes de su ciudad, y primer gol en La Plata.
Su historia futbolera arrancó en Club Mercedes, considerado el club más antiguo del país. En esa institución empezó a destacarse desde chico, jugando en infantiles y llamando la atención por su inteligencia para ubicarse dentro de la cancha. Su papá se lllama Juan y es ingeniero civil, mientras que su mamá María Claudia es abogada.
El salto a River se dio en 2010, casi de casualidad. Mientras la familia vacacionaba en Mar de las Pampas, conocieron a Gustavo Vernazza, un reconocido odontólogo y amigo de Daniel Messina, quien era coordinador del fútbol infantil millonario. Ese contacto terminó siendo decisivo: le consiguieron una prueba y Santiago dejó una gran impresión desde el primer entrenamiento. Poco después quedó fichado en el club de Núñez -de quien es hincha-, donde inició un largo recorrido en inferiores.
Con el paso de los años se transformó en uno de los juveniles más valorados de River. Marcelo Gallardo lo utilizó en distintas posiciones y encontró en él un futbolista versátil, capaz de jugar como volante central, interno o defensor. Debutó oficialmente en 2018, en una Copa Libertadores frente a Racing, y rápidamente empezó a ganar terreno dentro del plantel profesional.
Pero además del fútbol, Sosa siempre mantuvo una fuerte preocupación por los estudios. Mientras comenzaba a consolidarse en Primera, inició la carrera de contador público en la UADE, algo que sorprendió incluso dentro del ambiente futbolero por las exigencias de entrenamientos y viajes. El mediocampista reconoció varias veces que su intención era continuar la carrera universitaria pese al crecimiento de su trayectoria profesional.
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Incluso después de haber conseguido títulos y consolidarse en el exterior y luego en Racing, el futbolista sostuvo la promesa de retomar sus estudios cuando tuviera mayor estabilidad. Quiere recibirse de contador público, tras unos años de parar la carrera.
Tras meter a Racing en cuartos de final del Apertura, Santi Sosa regaló el short en La Plata. pic.twitter.com/xplkj9rC15— SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026
El partido contra Estudiantes lo puso de nuevo en la primera plana, logrando su primer gol en la Ciudad tras su cuarta visita: victoria ante Gimnasia con River (2019), derrota con el Millo (2018), empate con Racing (2024) y el triunfo académico de ayer.
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