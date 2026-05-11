Cómo será “Todo”, la serie póstuma de Luis Brandoni

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Sin dudas, el recuerdo de Luis Brandoni no deja de impactar en quienes lo rodearon.
Sus familiares y amigos más queridos siguen en shock por la pérdida del legendario actor, que murió el 20 de abril a los 86 años.
En los últimos años, los proyectos laborales le habían brotado por todos lados, sobre todo en teatro, pero también en cine y en streaming.
Así, la serie Nada fue un éxito de las plataformas y, entonces, Gastón Duprat y Mariano Cohn planificaron una segunda temporada.
En este contexto, recordemos que, la serie Nada se trataba sobre la historia de un crítico gastronómico cuya vida se ve alterada cuando la mucama que lo asiste desde hace décadas muere repentinamente.
Encarnado por Luis Brandoni, Manuel Tamayo Prats, fanático del arte, tiene que lidiar con la enseñanza de todas sus mañas a su nueva empleada venida del Paraguay.
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La ficción es una de las mejores que realizaron Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Allí, hicieron gala de su filosa crítica social, un sarcasmo estilizado y una delicadeza conceptual que puso en el centro a la gastronomía, por un lado, y a la Ciudad de Buenos Aires, por el otro.
Nada, además, tuvo una repercusión internacional, ya que contrataron a Robert De Niro para un rol impecable. La figura de Hollywood no fue solo un partícipe más sino que rompió la cuarta pared desde el minuto cero.
Debido a este contexto, los cineastas ya estaban trabajando en la segunda parte de esta historia.
Pero, lamentablemente, en el proceso, murió el protagonista
“Tenemos un grueso de la grabación que se hizo el año pasado. Por razones obvias, ahora está nuevamente en desarrollo y en reescritura, porque la idea era filmarla con Beto este año”, comentó Mariano Cohn sobre Todo.
El director confirmó, entonces, que tienen buena parte de las imágenes que aseguran “que Beto va a estar en la serie”. “Estamos trabajando muy duro para ver si podemos filmarla sobre el fin de año”, anticipó.
“De alguna manera, la serie es un homenaje a Beto también. La uno era un homenaje a esa generación, un juego de espejos de cosas que coincidían con cómo era él y de las ideas que aportó. Hay que seguir construyendo eso y que Beto pueda estar vivo en una nueva temporada. Que esté presente y sea un homenaje para nuestro amigo”, cerró sobre el tema.
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