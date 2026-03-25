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Espectáculos |CRUCE INESPERADO

Tauro vs. Roccasalvo: “Está subida al pony”

Las dos grandes del chimento argentino se cruzaron en un ida y vuelta televisivo que sacudió a la farándula

Tauro vs. Roccasalvo: “Está subida al pony”

Las periodistas tuvieron un fuerte desacuerdo y se dijeron de todo

25 de Marzo de 2026 | 04:56
Edición impresa

Una insólita pelea se dio entre dos pesos pesados de la televisión argentina: Marcela Tauro y Susana Roccasalvo. El cruce entre las dos grandes figuras de la farándula vernácula se dio por un informe que preparó “Infama”, conducido por Tauro, en donde se ponía en duda la “buena onda” entre los participantes de “MasterChef Celebrity”.

Luego de que trascendiera el informe, en donde se habló de internas dentro del equipo de famosos, Roccasalvo, quien formó parte del ciclo culinario, salió con los tapones de punta. “Me voy a comunicar con ustedes mañana porque yo les diría cosas que los harían ruborizar hoy, les haría bajar la cabeza”, dijo en su propio programa en tono amenazador.

“Lo único que les digo es que, justamente como me compete a mí, toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de ‘MasterChef’ es totalmente mentira”, continuó, enojada. Por último, lanzó con crudeza: “Laburen, muchachos, laburen. No vendan carne podrida al público. Es todo mentira. Nadie está peleado, todos nos llevamos muy bien”.

MARCELA TAURO NO SE GUARDÓ NADA

Como era de esperarse, las palabras de Susana calaron hondo en Marcela, a quien no le hizo gracia el cuestionamiento. “Me sorprendió. Yo tenía otra Susana distinta. Consideré que tenía buena relación con ella, pero evidentemente no”, dijo en una entrevista con “Puro Show”. “No había visto todo, pero me parece que está subida a un pony”, agregó.

Tauro se mostró molesta con su colega porque puso en duda su trabajo y aseguró que “las disculpas las tiene que pedir públicamente, porque habló públicamente”, disparó y agregó: “Dijo barbaridades que no las merecemos”.

Sobre las posibles motivaciones del accionar de Roccasalvo, la conductora acotó: “Puede ser que le hayan llenado la cabeza… yo creo que tuvo un mal día”, analizó.

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Luego, desde “Intrusos”, Marcela continuó con el tema y acotó: “Yo sentí una amenaza, si tenés que decir algo decilo, pero a mí no me vengas a amenazar. Me desilusionó, para mí tiene que pedir disculpas. Ya no la respeto más, sinceramente”.

POLINO PIDIÓ PAZ

Tras el revuelo que se generó entre las dos “chimenteras”, Marcelo Polino salió a poner paños fríos en el asunto. “Mis dos amigas, por favor”, pidió el periodista. “No me gusta que estén peleadas, son dos mujeres inteligentes, son dos mujeres empoderadas. No está bueno que se peleen”, agregó

Luego, Marcelo recordó sus inicios con ambas y se lamentó por el fuerte cruce que tuvieron. “Empezamos juntos en una época difícil para la mujer, así que no está bueno”, dijo y acotó: “Seguramente voy a interceder para que eso calme”.

 

 

 

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