Temor en un sector de City Bell poco iluminado

La preocupación va en aumento entre los vecinos de City Bell, particularmente los que residen en la zona de la calle 477 entre 20 y camino General Belgrano, muy cerca del club Banco Provincia, donde en las últimas dos semanas se registraron al menos tres hechos delictivos que encendieron todas las alarmas.

Según relataron habitantes del sector, uno de los episodios más atemorizantes ocurrió mientras una familia se encontraba descansando dentro de su vivienda, lo que evidencia el nivel de impunidad con el que se manejan los delincuentes.

En otro de los casos, una casa fue directamente saqueada aprovechando que sus propietarios estaban de vacaciones, una modalidad que se repite y deja en evidencia tareas de vigilancia previa por parte de los ladrones.

Los vecinos aseguran que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática creciente que se ve agravada por la falta de iluminación en el barrio. “Estamos preocupados. Es una zona muy oscura y eso juega a favor de los delincuentes”, expresaron.

Además, señalaron que las cámaras de seguridad de la zona han captado a sujetos merodeando durante la noche con el rostro cubierto, utilizando pasamontañas, lo que incrementa la sensación de inseguridad y temor.

En ese contexto, reclaman medidas urgentes para frenar una ola de robos que ya no distingue horarios ni situaciones, y que mantiene en vilo a todo el vecindario.