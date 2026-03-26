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Policiales |EL CRIMEN DE LA ABOGADA QUE CONMOCIONÓ A LA PLATA

Fijan fecha de juicio por el asesinato de Dessio

Fijan fecha de juicio por el asesinato de Dessio
26 de Marzo de 2026 | 01:47
Edición impresa

A más de cinco años del hecho que conmocionó a La Plata, la Justicia puso fecha al juicio oral por el crimen de la abogada Verónica Dessio. El debate comenzará el 3 de junio de 2026 y continuará los días 4, 5 y 8, en el ámbito del Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

En el banquillo estarán Ivana Mapis, señalada como la presunta instigadora, y José Antonio Alves, acusado de ser el autor material del homicidio. Ambos llegan imputados por homicidio agravado, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el asesinato ocurrido en diciembre de 2020 no fue un hecho espontáneo, sino el resultado de una planificación previa. La investigación sostiene que Mapis habría ideado el ataque y contratado a Alves, quien habría interceptado a Dessio en su vivienda para luego darse a la fuga. El asesinato tuvo una fuerte repercusión en la ciudad no solo por la violencia del hecho, sino también por el entramado personal que lo rodea.

 

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