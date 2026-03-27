Juicio por YPF: la Justicia de EEUU falló a favor de Argentina y no tendrá que pagar 16 mil millones de dólares

Caso YPF: la Justicia de EEUU falló a favor de Argentina y no tendrá que pagar 16 mil millones de dólares
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ANTICIPO.- Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Nueva York
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La Justicia de Estados Unidos falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino a pagar más de 16 mil millones de dólares, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.
Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.
El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar 16 mil millones de dólares. Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof.
Conocida la noticia, el presidente Javier Milei subió a su cuenta en X un mensaje en el que destaca el fallo judicial al señalar: "La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco más de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!".
Anteriormente había subido otro mensaje en el que celebraba la resolución que había tenido el juicio afirmando que "GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!! TMAP. MAGA. VLLC!", junto a una foto en la que aparece acompañado por su su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de YPF, Horacio Marín, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
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