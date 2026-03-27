El boom de las ventas de autos de lujo en Argentina: los motivos detrás del fenómeno

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En un contexto económico marcado por la incertidumbre y la pérdida de poder adquisitivo en amplios sectores, un fenómeno llama la atención: las ventas de autos de alta gama crecen con fuerza en la Argentina y muestran una dinámica opuesta al resto del mercado.
Lejos de tratarse de una contradicción, especialistas explican que este comportamiento responde a una combinación de factores económicos y financieros que favorecen a quienes tienen mayor capacidad de inversión.
Uno de los principales motivos es la búsqueda de refugio de valor. Frente a la volatilidad del peso y las restricciones cambiarias, muchos compradores optan por volcar sus ahorros a bienes durables como vehículos premium, que permiten resguardar capital y, en algunos casos, incluso mantener su valor en dólares.
A esto se suma la flexibilización de ciertas trabas a la importación, lo que permitió una mayor disponibilidad de unidades de marcas internacionales. Durante años, la escasez de estos modelos había limitado el mercado, pero la reapertura parcial impulsó las operaciones y amplió la oferta.
Otro factor clave es la brecha cambiaria. Para quienes tienen acceso a dólares o ingresos en moneda extranjera, el precio de los autos de lujo en la Argentina puede resultar relativamente más competitivo en comparación con otros mercados. Esta diferencia genera oportunidades que son aprovechadas por un segmento reducido, pero con alto poder adquisitivo.
También incide el financiamiento. Algunas marcas ofrecen planes y condiciones atractivas en pesos, lo que, en un escenario inflacionario, termina licuando el costo real de las cuotas y vuelve más accesible la compra para determinados perfiles.
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El fenómeno no es nuevo, pero se intensificó en los últimos meses y se refleja en el crecimiento sostenido de patentamientos en el segmento premium, incluso cuando el mercado general muestra señales de estancamiento o caída.
De esta manera, mientras la mayoría de los consumidores enfrenta dificultades para acceder a un vehículo, el nicho de alta gama se consolida como uno de los pocos que logra expandirse, impulsado por la lógica de inversión y cobertura frente a la inestabilidad económica.
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