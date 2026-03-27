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Información General |Preocupación sanitaria en el conurbano bonaerense

Alerta por chikungunya en Lomas de Zamora por un brote con casos locales

Alerta por chikungunya en Lomas de Zamora por un brote con casos locales
27 de Marzo de 2026 | 03:18
Edición impresa

Un caso autóctono de fiebre chikungunya en Lomas de Zamora encendió las alarmas sanitarias y derivó en una alerta epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. La confirmación del contagio, sumada a la detección de nuevos pacientes con síntomas compatibles, motivó un operativo de control y vigilancia reforzada en la zona.

Según el último Boletín Epidemiológico bonaerense, “en la PBA se identificó un área en brote de fiebre chikungunya a partir de un caso confirmado autóctono notificado el 12 de marzo”. El caso corresponde a una mujer de Ingeniero Budge, que inició síntomas el 5 de marzo y obtuvo diagnóstico positivo tras consultar en un hospital porteño.

A partir de este episodio, el municipio implementó “acciones de bloqueo de foco en el área correspondiente al domicilio del caso”. En ese marco, se detectaron diez personas con fiebre y síntomas compatibles con chikungunya o dengue. De ellas, siete dieron positivo para el virus. Un dato clave es que “todas las personas identificadas refirieron no haber realizado viajes recientes”, lo que refuerza la circulación local del virus.

En lo que va de la temporada, entre julio de 2025 y el 19 de marzo de 2026, se notificaron 110 casos compatibles con chikungunya: 13 confirmados, 2 probables, 72 descartados y 23 sospechosos. Del total confirmado, cinco corresponden a infecciones importadas —con antecedentes de viaje a Bolivia y Cuba—, mientras que los otros ocho están vinculados al brote autóctono en Lomas de Zamora.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud bonaerense convocó a los equipos sanitarios a intensificar la vigilancia, mejorar el diagnóstico diferencial y fortalecer la preparación de los servicios de salud. También instó a reforzar la comunicación hacia la población sobre las medidas de prevención.

SUS SÍNTOMAS

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los síntomas suelen aparecer entre tres y siete días después de la picadura e incluyen fiebre alta y dolor articular intenso, además de dolores musculares, cefalea, náuseas, fatiga y erupciones cutáneas. En algunos casos, el dolor en las articulaciones puede prolongarse durante meses.

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No existe vacuna ni tratamiento específico, por lo que la atención se centra en aliviar los síntomas. La prevención, en cambio, resulta clave: eliminar recipientes con agua estancada, mantener limpios los espacios y evitar la proliferación del mosquito son las principales herramientas para frenar la enfermedad.

Las autoridades recuerdan que la fumigación sólo actúa sobre los mosquitos adultos y no reemplaza el control de criaderos. Por eso, recomiendan medidas cotidianas como usar repelente, colocar mosquiteros y evitar la acumulación de agua en recipientes dentro y fuera del hogar.

 

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