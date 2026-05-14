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Instalan una carpa sanitaria en 7 y 50 previo a la Marcha Federal por la Salud

Instalan una carpa sanitaria en 7 y 50 previo a la Marcha Federal por la Salud
14 de Mayo de 2026 | 15:50

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Trabajadores y trabajadoras de la salud realizan este jueves a las 16 una jornada de protesta en pleno centro de La Plata, donde se instaló una carpa sanitaria en la esquina de 7 y 50 “en contra del ajuste en Salud”. La actividad se desarrolla en la antesala de la Marcha Federal de Salud convocada para el próximo miércoles 20 de mayo a las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación.

De la convocatoria participan empleados del sistema sanitario, usuarios, organizaciones sociales e instituciones vinculadas a la salud pública, bajo la consigna de “defender el derecho a la salud”. Desde los sectores organizadores denunciaron que las políticas impulsadas por el Gobierno nacional impactan de lleno en el acceso a tratamientos, medicamentos y prestaciones.

“La dificultad para acceder a la medicación con o sin obra social, los despidos masivos en el Ministerio de Salud de la Nación, la política expulsiva para los discapacitados, la amenaza de cierre constante del Hospital Bonaparte, entre otras políticas, demuestran que el recorte en salud del gobierno nacional es un hecho”, señalaron.

Además, remarcaron que la situación repercute tanto en los trabajadores como en los pacientes. “Vemos día a día a nuestros compañeros sobrecargados y a los usuarios con menos acceso a la salud”, expresaron.

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