Un estudiante fue abordado en la calle por un bicichorro

Un joven de 21 años fue víctima de un delincuente que se movilizaba en una bicicleta playera por el barrio El Mondongo, en los primeros minutos del jueves, cuando el damnificado se dirigía caminando hacia su casa.

Fuentes policiales permitieron saber que el ilícito ocurrió en Diagonal 79 entre 64 y 65, cuando el muchacho, que es estudiante universitario y oriundo de la provincia de Tierra del Fuego, fue acorralado con fines de robo.

Se indicó que el asaltante lo amenazó de muerte simulando tener algún arma en su mano izquierda que ocultó debajo de su remera.

Asustado y temiendo peores consecuencias, el estudiante aceptó entregarle sus pertenencias, entre las cuales estaba un teléfono celular.

Con su propósito cumplido, el ladrón -que está prófugo- se alejó del lugar en esa bicicleta, no sin antes ordenarle a la víctima que “se fuera corriendo o si no le disparaba”, reveló uno de los voceros.