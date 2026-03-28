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Policiales |Asalto express en la zona oeste

Ingresaba a su casa y fue abordado por ladrones armados en Etcheverry

Ingresaba a su casa y fue abordado por ladrones armados en Etcheverry

La zona donde se produjo el suculento atraco al camionero / WEB

28 de Marzo de 2026 | 02:27
Edición impresa

Un camionero de 35 años, vecino de la localidad de Angel Etcheverry, sufrió en carne propia la inseguridad, en la noche del jueves, cuando volvió a su domicilio en un vehículo de la empresa para la que trabaja, tras una larga jornada.

Según pudo saber este diario de fuentes confiables, el episodio se produjo alrededor de las 21 en calle 52 entre 238 y 239, de esa zona del oeste platense.

Uno de los voceros informó, al respecto, que apenas el damnificado llegó a su vivienda en un camión perteneciente a una firma de la ciudad de Rosario, fue abordado por dos ladrones que rápidamente bajaron de un auto.

”DAME LA PLATA”

Un ocasional testigo alcanzó a observar que de este coche, al que solo pudo identificar como de marca Chevrolet, descendieron ambos sujetos y que uno de ellos portaba en una mano “una pistola negra”, cuyo calibre no supo precisar.

Este asaltante, sostuvo el portavoz cercano a la investigación, “le apuntó al camionero con el arma de fuego y le ordenó `dame la plata´, suponiendo que el trabajador tendría una fuerte suma de dinero”.

Por tal razón, inclusive, “el cómplice se subió al camión y sustrajo una carpeta donde la víctima guardaba entre 1.500.000 pesos y 2.000.000 de pesos”.

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Al percatarse sobre ese dinero, los delincuentes apuraron la fuga, que la emprendieron tras subirse al auto en el que habían llegado a la escena.

“Escaparon por calle 52 hacia la calle 238, para enseguida continuar en dirección a la avenida 44, donde fue perdido de vista”, puntualizó.

Sobre los asaltantes, el camionero recordó que “uno de ellos vestía una campera deportiva, color verde, y estaba encapuchado. El otro tenía una campera negra y una visera blanca”.

 

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