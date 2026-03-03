Imágenes de una nueva guerra que conmueve al mundo

Calles llenas de escombros. Un hombre camina junto a edificios residenciales dañados cerca de la plaza Niloufar en Teherán durante la actual campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán / AFP

Exposición y humo. Columnas se elevan tras el bombardeo israelí sobre los suburbios del sur de Beirut, en la capital de El Líbano. La guerra se extendió con la entrada en combate de Hezbolá, el Líbano, y una base aérea británica en Chipre como blanco / AFP

Dispersión y gases lacrimógenos. Las fuerzas de seguridad reprimen una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en un puente que conduce a la Zona Verde fortificada donde se encuentra la embajada de Estados Unidos, en Bagdad, Irak / AP

Destrucción total. Una imagen satelital proporcionada por Vantor muestra a los equipos de bomberos trabajando para contener un incendio y los daños causados por un ataque con drones en una de las principales refinerías en Arabia Saudita / AP