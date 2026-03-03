Racing busca levantar ante Atlético en Tucumán

Esta noche desde las 21.15, Racing visita a Atlético Tucumán en la Cuna de la Independencia, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Más temprano Sarmiento recibe a Estudiantes de Río Cuarto, y Huracán a Belgrano.

La Academia llega a este compromiso con dos empates consecutivos, frente a Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza. Los dirigidos por Gustavo Costas todavía no lograron afianzarse en el campeonato, y quieren enderezar el rumbo ante el Decano en la noche de Tucumán, con el arbitraje de Fernando Echenique.

Por su parte, Atlético, que espera el estreno de Julio César Falcioni como flamante entrenador, el cual, será el miércoles, busca levantar cabeza tras dos derrotas al hilo con los equipos de Córdoba, Instituto y Belgrano. Cabe destacar que esta noche el conductor del equipo será de Ramiro González, manera interina, en la previa a la asunción del Emperador.

Atl. Tucuman: L. Ingolotti; M. Villa, G. Suso, G. Ferrari, L. Di Plácido; N. Lamendola, K. Ortíz, J.Domínguez, R. Tesuri; C. Abeldaño y L. Godoy.

Racing: F. Cambeses; E. Cannavo, F. Pardo, M. Di Cesare, G. Rojas; A. Fernández, S. Sosa, B. Rodríguez; S. Solari, D. Pizarro y D. Vergara.

Por otro lado, en Junín Sarmiento recibe a Estudiantes (RC) a partir de las 19 en el Estadio Eva Perón con el arbitraje de Juan Pablo Loustau. El Verde llega con tres derrotas consecutivas. Mientras que el León sumó su primer triunfo en el torneo la semana pasada ante Huracán.

Sarmiento: J. Burrai; J, Cabrera, R. Orihuela, J. Insaurralde, Y. Arismendi; J. Contrera, C. Zabala, C. Villalba, S. Salle; J.Marabel y D. Churín.

Estudiantes (RC): A. Lastra; J. Antonini, G. Maffini, M. Valenti, T. Ostchega; M. Garnerone, F. Romero, T. González, N. Talpone; M. Valiente y J. Ferreira.

Mientras tanto, 19.15 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Huracán se mide ante Belgrano con Ariel Penel como árbitro principal. El Globo viene de caer y quiere tomar vuelto ante su gente. En tanto que el Pirata llega tras triunfar ante Atlético Tucumán en la Docta.

Huracán: H. Galíndez; I. Campo, F. Pereyra, N. Paz, L. Lescano; E. Ojeda, F. Waller; L. Gil, Thaiel Peralta; J. Caicedo, O. Cortés.

Belgrano: T. Cardozo; L. Morales, A. Maldonado, L. López, A. Spörle; A. Sánchez, F. Vázquez; A. Benítez, L. Zelarayán, E. Rigoni; N. Fernández.