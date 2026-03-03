Riestra y Platense no se sacaron ventajas

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Deportivo Riestra y Platense igualaron sin goles en un partido con poco vuelo, correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Guillermo Laza.
En el primer tiempo, el local convirtió en figura al arquero Borgogno: primero, se lució sacándole un cabezazo a Herrera, mientras que después le sacó un remate mordido a Alonso. Y en el cierre del primer tiempo, contuvo otro cabezazo de Alonso, que terminó también pegando en el travesaño.
En el complemento, el duelo fue más parejo, donde se destacó un cabezazo desviado de Víctor Cuesta para el Calamar. Y después, la visita contó con un cabezazo de Heredia que sacó de buena manera Arce.
De esta manera, los equipos no lograron romper el cero en los arcos y terminaron repartiendo puntos. Riestra sigue sin ganar en el torneo, mientras que Platense sigue en zona de playoffs.
Con este resultado, los dirigidos por Walter Zunino se ubicaron en la quinta posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que el cuadro albinegro continúa sin sumar de a tres en el certamen y alcanzó las 5 unidades.
