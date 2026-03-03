¿Villa puede tener su segundo ciclo en el Xeneize?

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Sebastián Villa podría tener su segundo ciclo en Boca, ya que el Xeneize tendría un acuerdo con el jugador ya que es inminente la salida de Lucas Blondel a Huracán. Serán horas claves para que se realice la operación.
Si bien Villa se fue mal del Xeneize y hasta inclusive, está en juicio con la institución por haberse ido del club con contrato vigente, el mal momento del club azul y oro y el buen nivel del delantero, hicieron cambiar la situación. Blondel, con poco lugar en Boca, está a un paso de ir a préstamo a Huracán por un año, por lo que habilita un cupo al Xeneize ya que él tiene nacionalidad suiza.
La situación podría terminar de resolver hoy, ya que el colombiano tiene el deseo de volver al Xeneize más allá de cómo se dio su salida en 2023. Además, cuando enfrentó al elenco azul y oro, siempre fue insultado por los hinchas.
Más allá de los rumores sobre un posible retiro del fútbol profesional, Edinson Cavani se someterá a un nuevo tratamiento para tratar su dolor en la zona lumbar. Ante esto, se hará un nuevo bloqueo en la zona para ver si puede calmar la molestia y puede empezar a trabajar de manera normal. Sin embargo, tendrá otro mes fuera de las canchas.
El uruguayo solamente pudo disputar un puñado de minutos en el año, ya que jugó parte del complemento ante Platense y además disputó la gran mayoría del choque ante Racing, donde fue silbado por los hinchas en La Bombonera.
Para colmo, en los últimos seis meses, sus presencias fueron esporádicas por lo que colmó la paciencia de la gente. Sin embargo y pese a que evaluó retirarse del fútbol, el uruguayo hará el último tiempo para llegar en buenas condiciones a la Copa Libertadores.
En Boca hay mucha preocupación por su situación, sobre todo porque es uno de los contrato más caros que tiene el equipo y por ser uno de los referentes del equipo.
