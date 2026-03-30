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Deportes |TURISMO CARRETERA

Canapino volvió al triunfo en Neuquén

Canapino volvió al triunfo en Neuquén

Agustín Canapino

30 de Marzo de 2026 | 02:12
Edición impresa

Agustín Canapino, piloto de Chevrolet y último campeón del Turismo Carretera, se quedó con el triunfo en Neuquén por la tercera fecha del campeonato y obtuvo su primera victoria en la temporada.

Canapino, al mando de su Camaro del equipo AXION Energy Sport, retornó a lo más alto del podio tras un fin de semana que había comenzado cuesta arriba.

Detrás, Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) completó el segundo lugar e Ignacio Faín (Torino) se subió al tercer escalón del podio en una final que tuvo de todo y que volvió a confirmar al “Titán” como uno de los grandes protagonistas de la categoría.

El campeón 2025 cortó así una racha de dos abandonos consecutivos y consiguió su victoria número 22 en la categoría, igualando la línea histórica de Carlos Pairetti.

Además, se convirtió en el primer piloto en repetir triunfo en Neuquén, donde ya había ganado en 2016.

La remontada fue notable: largó desde el quinto lugar y, con inteligencia y ritmo, supo capitalizar cada situación de carrera.

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El inicio tuvo como protagonistas a Matías Rossi y Juan Tomás Catalán Magni, quienes partieron desde la primera fila y protagonizaron una intensa lucha por la punta. Rossi logró imponerse en las primeras vueltas.

Detrás se acomodaban Christian Ledesma, Marcos Landa y el propio Canapino en el pelotón de vanguardia.

La competencia entró en un terreno impredecible a partir de múltiples incidentes y neutralizaciones.

Un toque entre los Chevrolet en la pelea por el segundo puesto generó un efecto dominó con despistes y obligó a la salida del auto de seguridad.

Más adelante, cuando todo parecía encaminarse, el abandono de Rossi por un problema de dirección cambió por completo el escenario y dejó la punta en disputa. Nicolás Moscardinini debió abandonar.

 

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