“Marginales”: en un boliche, marcaban con láser a los que buscaban foto de Icardi y La China

En sus redes sociales, Yanina Latorre contó una picante versión sobre Mauro Icardi y La China Suárez. Al parecer, en las últimas horas de su visita a Argentina la pareja decidió ir a distenderse a una boliche y pretendiendo privacidad negociaron una polémica estrategia junto a los dueños del local.

Según reveló la periodista en sus redes sociales, la actriz y el futbolista disfrutaron de una velada en un exclusivo boliche llamado Caramelo al que fueron “con guardaespaldas y sin amigos”. Y lo que podría haber sido una noche más quedó en una anécdota para algunos de los asistentes a ese boliche.

“Me cuentan que en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro”, reveló la conductora de “Sálvese quien pueda”. Al parecer, la seguridad del local marcaba a los asistentes que mostraran intenciones de fotografiar a la pareja. “Jajajajajaja, ¿hay algo más patético y marginal? ¿quiénes son?”, cerró Latorre.