VIDEO. El Loco Díaz y otro papelón con hinchas de Atlético Tucumán: lo denunciaron y sería sancionado por el club

Atlético Tucumán vive un nuevo capítulo de tensión tras la derrota 3 a 0 ante Racing y otra polémica protagonizada por Leandro “Loco” Díaz. El delantero del Decano se vio envuelto en un enfrentamiento con dos hinchas en el estacionamiento del estadio Monumental José Fierro al finalizar el partido por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 que terminó con el club en crisis deportiva y el jugador en el centro de la escena por un presunto hecho de violencia.
Después de la derrota sufrida como local frente a Racing -siendo el debut de Julio Falcioni como DT-, el ambiente estaba caldeado entre los simpatizantes por el pobre rendimiento del equipo, que suma apenas cinco puntos en el torneo. En ese contexto, Díaz, que no había jugado por una lesión pero es una de las figuras y referentes del plantel, se cruzó con un socio cuando se dirigía a su auto en el estacionamiento.
Leandro Diaz sera sancionado por el Tribunal de Ética y Disciplina comandado por el Dr. Fernando Luis Poviña pic.twitter.com/SJjxk78bg4— Gonza San Felipe ⭐️ (@gonzasfok) March 4, 2026
Según la denuncia presentada en la Comisaría 5° de Tucumán por el hincha identificado como Juan Carlos Santillán -padre de los supuestamente agredidos-, el futbolista habría agredido a sus dos hijos, provocándole al denunciante una herida cortante en una oreja. Tanto Díaz como su entorno habrían estado involucrados en el altercado, que no quedó registrado con claridad en los videos que circulan de la escena y que muestran un fuerte cruce verbal entre el delantero y el simpatizante mientras personal de seguridad intentaba separarlos.
La dirigencia del club enfrenta ahora una posible sanción interna al jugador, ya que el caso también será analizado por el Tribunal de Ética y Disciplina de Atlético Tucumán. La comisión directiva deberá evaluar si la conducta de Díaz, reconocido por su temperamento y por haber tenido conflictos previos con hinchas del Decano, merece alguna medida disciplinaria al margen de la investigación policial que se inició tras la denuncia.
El episodio se suma a un contexto deportivo adverso para el club y a la búsqueda de respuestas dentro y fuera de la cancha, mientras la relación entre referentes y la hinchada se tensa todavía más
