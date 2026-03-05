Tendencia a la baja: los préstamos en pesos volvieron a caer en febrero

En febrero, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado subió en términos nominales un 1,1% mensual, el saldo llegó a $93,5 billones, presentando un crecimiento interanual del 54,7%, contra los $60,4 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 1,8%, y un incremento anual del 16,7%.

"Se repite este mes, el bajo nivel de colocaciones del mes anterior para las operaciones nominadas en pesos. Al igual que durante enero, solamente los hipotecarios pudieron superar el valor de la inflación mensual. Un mes con solamente 18 días hábiles bancarios no podía marcar ningún cambio en la tendencia hacia la baja que viene mostrando el comportamiento de las carteras", Guillermo Barbero socio de First Capital Group.

En relación a los préstamos comerciales, subieron en términos nominales un 0,3% mensual, el saldo llegó a $30,3 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 40,0%, contra los $21,6 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 2,6%, y un incremento anual del 5,6%. "Otro mes de retroceso en términos reales, lo cual parece indicar que sigue la política de reducción del endeudamiento por parte de los actores económicos, el sector privado también debe realizar un ajuste en sus números. Tampoco beneficia el endeudamiento en pesos a aquellos sectores que poseen ingresos en dólares debido a la caída del valor de la divisa en los últimos días¨, explicó.

La línea de préstamos personales subió en términos nominales un 2,2% mensual, el saldo llegó a $20,0 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 59,6%, contra los $12,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 0,6%, y un incremento anual del 20,4%. "Con el presente, se completan cinco meses consecutivos de caída en términos reales para la línea. Los niveles actuales de la tasa de interés no presentan un incentivo para endeudarse ante la baja de precios proyectada. Por otra parte, un segmento de la clientela no está calificando para nuevas operaciones hasta que no regularice su situación de morosidad o hasta que los Bancos no reduzcan los niveles de riesgo admitido al nivel de los valores vigentes durante el primer semestre del año 2025", aseguró.

La operatoria a través de tarjetas de crédito disminuyó en términos nominales un 0,1% mensual, el saldo llegó a $23,3 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 39,3%, contra los $16,7 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 3% y un incremento anual del 5,1%. "Se observa nuevamente una baja en la cartera, seguramente influenciada por la poca disponibilidad de cuotas sin interés en los comercios y la casi inexistencia de promociones en un período mensual que, como mencionamos antes, hay un 10% menos de días hábiles que en el resto de los meses del año", continuó.

La línea de créditos prendarios aumentó en términos nominales un 0,6% mensual, el saldo llegó a $5,8 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 57,7%, contra los $3,7 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 2,2% y un incremento anual del 18,2%. "Por cuarto mes consecutivo, este segmento muestra una reducción de los saldos en términos reales, un mercado automotor con flojo desempeño, no ayuda a la concreción de operaciones. Asimismo, para dinamizar las colocaciones se deben presentar plazos más cómodos para los deudores, que les permitan amortizar su deuda en una mayor cantidad de meses", concluyó.

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, subió en términos nominales un 3,5% mensual, el saldo llegó a $7,0 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 205,0%, contra los $2,3 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, el crecimiento del mes alcanzó el 0,6% y el anual el 130,0%. ¨Una vez más este segmento superó la valla inflacionaria y entregó una suba de sus valores. Gracias a tasas reales positivas más moderadas que en el resto de las líneas, los deudores ven una oportunidad de mejorar su situación habitacional. Si bien todavía no está al alcance de amplios sectores de la población, muestra un dinamismo envidiado por el resto de las operatorias financieras bancarias¨.

En relación a los préstamos en dólares, subió 2,4% mensual, el saldo llegó a US$20.251 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 45,0%, contra los US$13.966 millones al cierre del mismo mes del año anterior. El 72,3% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, los cuáles aumentaron un 3,1% mensual y un 37,3% anual. ¨Los sectores de la economía que están mostrando mayor dinamismo en este período son el agro, la minería y el petróleo, actividades que tienen sus ingresos ligados a la exportación y por consecuencia nominados en moneda extranjera. La inestabilidad política mundial y los conflictos desatados recientemente, pueden afectar los tipos de cambio y el comercio internacional en los meses próximos y atentar contra este crecimiento¨.

El saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito disminuyó un 7,8% mensual, el saldo llegó a US$807 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 3,7%, contra los US$778 millones al cierre del mismo mes del año anterior. Este sector se mantiene estable durante el último año.