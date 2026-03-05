Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Tendencia a la baja: los préstamos en pesos volvieron a caer en febrero

Tendencia a la baja: los préstamos en pesos volvieron a caer en febrero
5 de Marzo de 2026 | 14:30

Escuchar esta nota

En febrero, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado subió en términos nominales un 1,1% mensual, el saldo llegó a $93,5 billones, presentando un crecimiento interanual del 54,7%, contra los $60,4 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 1,8%, y un incremento anual del 16,7%. 

"Se repite este mes, el bajo nivel de colocaciones del mes anterior para las operaciones nominadas en pesos. Al igual que durante enero, solamente los hipotecarios pudieron superar el valor de la inflación mensual. Un mes con solamente 18 días hábiles bancarios no podía marcar ningún cambio en la tendencia hacia la baja que viene mostrando el comportamiento de las carteras", Guillermo Barbero socio de First Capital Group.

En relación a los préstamos comerciales, subieron en términos nominales un 0,3% mensual, el saldo llegó a $30,3 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 40,0%, contra los $21,6 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 2,6%, y un incremento anual del 5,6%. "Otro mes de retroceso en términos reales, lo cual parece indicar que sigue la política de reducción del endeudamiento por parte de los actores económicos, el sector privado también debe realizar un ajuste en sus números. Tampoco beneficia el endeudamiento en pesos a aquellos sectores que poseen ingresos en dólares debido a la caída del valor de la divisa en los últimos días¨, explicó.

La línea de préstamos personales subió en términos nominales un 2,2% mensual, el saldo llegó a $20,0 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 59,6%, contra los $12,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 0,6%, y un incremento anual del 20,4%. "Con el presente, se completan cinco meses consecutivos de caída en términos reales para la línea. Los niveles actuales de la tasa de interés no presentan un incentivo para endeudarse ante la baja de precios proyectada. Por otra parte, un segmento de la clientela no está calificando para nuevas operaciones hasta que no regularice su situación de morosidad o hasta que los Bancos no reduzcan los niveles de riesgo admitido al nivel de los valores vigentes durante el primer semestre del año 2025", aseguró.

La operatoria a través de tarjetas de crédito disminuyó en términos nominales un 0,1% mensual, el saldo llegó a $23,3 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 39,3%, contra los $16,7 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 3% y un incremento anual del 5,1%. "Se observa nuevamente una baja en la cartera, seguramente influenciada por la poca disponibilidad de cuotas sin interés en los comercios y la casi inexistencia de promociones en un período mensual que, como mencionamos antes, hay un 10% menos de días hábiles que en el resto de los meses del año", continuó.

La línea de créditos prendarios aumentó en términos nominales un 0,6% mensual, el saldo llegó a $5,8 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 57,7%, contra los $3,7 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 2,2% y un incremento anual del 18,2%. "Por cuarto mes consecutivo, este segmento muestra una reducción de los saldos en términos reales, un mercado automotor con flojo desempeño, no ayuda a la concreción de operaciones. Asimismo, para dinamizar las colocaciones se deben presentar plazos más cómodos para los deudores, que les permitan amortizar su deuda en una mayor cantidad de meses", concluyó.

LE PUEDE INTERESAR

Cruces en el Concejo por la inseguridad en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Comenzó la construcción del primer parque solar de Pergamino

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, subió en términos nominales un 3,5% mensual, el saldo llegó a $7,0 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 205,0%, contra los $2,3 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, el crecimiento del mes alcanzó el 0,6% y el anual el 130,0%. ¨Una vez más este segmento superó la valla inflacionaria y entregó una suba de sus valores. Gracias a tasas reales positivas más moderadas que en el resto de las líneas, los deudores ven una oportunidad de mejorar su situación habitacional. Si bien todavía no está al alcance de amplios sectores de la población, muestra un dinamismo envidiado por el resto de las operatorias financieras bancarias¨.

En relación a los préstamos en dólares, subió 2,4% mensual, el saldo llegó a US$20.251 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 45,0%, contra los US$13.966 millones al cierre del mismo mes del año anterior. El 72,3% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, los cuáles aumentaron un 3,1% mensual y un 37,3% anual. ¨Los sectores de la economía que están mostrando mayor dinamismo en este período son el agro, la minería y el petróleo, actividades que tienen sus ingresos ligados a la exportación y por consecuencia nominados en moneda extranjera. La inestabilidad política mundial y los conflictos desatados recientemente, pueden afectar los tipos de cambio y el comercio internacional en los meses próximos y atentar contra este crecimiento¨.

El saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito disminuyó un 7,8% mensual, el saldo llegó a US$807 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 3,7%, contra los US$778 millones al cierre del mismo mes del año anterior. Este sector se  mantiene estable durante el último año.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

En detalle, la oferta salarial de la Provincia que fue aprobada por estatales y analizan los docentes

Cómo es el "Sistema Argentino" que le presentó Gimnasia a Tapia, alternativo a las SAD: reacciones en la AFA

Para “sobrevivir”, arman una red de comercios de familia en La Plata

De la Caja de Kinesiólogos a Troglio: avanza la investigación de la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata

Estudiantes y Central, ¿juegan la Supercopa? La lesión de Di María, el motivo de una demora

"El mejor playero de La Plata": se jubiló tras 45 años y le armaron una fiesta de despedida en la estación de servicio

Cierra una zapatería con 8 décadas en el Centro

Foster Gillett irá a concurso con Rampla y ¿le hará juicio a Estudiantes?
Últimas noticias de Política y Economía

Cruces en el Concejo por la inseguridad en La Plata

Comenzó la construcción del primer parque solar de Pergamino

Chivilcoy: advierten riesgos sanitarios por arsénico en el agua de la región

Chivilcoy: Falcone pidió movilizarse para exigir la autopista de la Ruta 5
Policiales
Triple choque y vuelco en La Plata: tres heridos y un amplio operativo de emergencia
VIDEO.- Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Identificaron a los tres delincuentes que cayeron presos tras una persecución en La Plata
Habló la influencer de La Plata que se accidentó en Pinamar con un cuatri: "Estoy dando una lucha grande"
Incendios en Arturo Seguí: bomberos intervinieron en dos emergencias y evitaron daños mayores
Información General
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Mauro Sergio, de mal en peor: la fábrica textil más importante de Mar del Plata suspende a 175 trabajadores
Aumentan los peajes en los accesos a CABA: los nuevos valores
Día de la Abstinencia Digital: por qué se celebra, beneficios y las 5 claves para desconectarse
Científicos de La Plata: reconstruyen las primeras “redes sociales” de hace 13.000 años
Deportes
Llega a La Plata una velada de boxeo con peleas, exhibiciones y homenajes
De un "20 por ciento" a "no posee derechos económicos": Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo a Fluminense
Comenzaron las obras y se viene la pantalla led en el estadio de Gimnasia
Faustino Oro brilló en Moscú pero no le alcanzó para obtener la tercera norma y convertirse en Gran Maestro
VIDEOS. Boca, con gol de Ascacibar y doblete Merentiel, le ganó 3 a 0 al Granate en La Fortaleza
Espectáculos
La confesión más dolorosa de Harry Styles sobre Liam Payne: “Perderlo fue muy difícil”
Britney Spears terminó presa por conducir ebria: qué pasó con la cantante
Taylor Swift eligió una fecha con mucho significado para su casamiento con Travis Kelce
El regreso más esperado: Fran Gómez y Nachito Saralegui llegan juntos a Luzu para hacer "Flashando secuencia"
A sus 82 años, las divertidas fotos de Susana Giménez en traje de baño  

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla