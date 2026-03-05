Los jueces bonaerenses reclaman a la Provincia aumento salarial y mejores condiciones laborales

VIDEO. Así fue la persecución que terminó con tres detenidos en La Plata
Tras la oferta salarial a los estatales y docentes en medio de la paritaria, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial informó que presentaron un escrito formal a los Ministerios de Economía y de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con una batería de reclamos, entre ellos aumento salarial y mejores condiciones laborales.
Los jueces bonaerenses solicitaron "la convocatoria del Colegio provincial en toda instancia en la que se desarrollen discusiones paritarias, poniendo asimismo en conocimiento de ello al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". Aclararon que si bien la institución no posee carácter gremial, "ejerce la representación legítima de la amplia mayoría de las y los magistrados y funcionarios de la provincia. En consecuencia, su participación en esos ámbitos resulta necesaria para garantizar una adecuada consideración de sus intereses".
En ese sentido aseguraron que "el Colegio representa a más de 8.000 magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios, y cuenta con una legitimidad institucional fundada en su trayectoria y en su vínculo directo con el ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional. Excluirlo de la mesa de negociación implica privar a este sector de una representación efectiva en la definición de sus condiciones de trabajo".
Asimismo destacaron que "la expectativa de una respuesta favorable por parte del Ejecutivo provincial es plenamente compatible con la reanudación de la Acción Colectiva, en tanto ambas constituyen estrategias complementarias orientadas a mejorar las condiciones laborales, fortalecer la independencia judicial y garantizar una mejor prestación del servicio de justicia".
