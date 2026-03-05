Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |MIENTRAS EL CONFLICTO CON IRÁN SACUDE AL MUNDO, EL REPUBLICANO ESTALLA CONTRA DOS ALIADOS HISTÓRICOS

De amigos a enemigos: Trump furioso con España y Gran Bretaña, en plena guerra

Amenazas de embargo comercial, acusaciones cruzadas y durísimas críticas dejaron al descubierto una crisis que afecta la relación de EE UU con Madrid y Londres

De amigos a enemigos: Trump furioso con España y Gran Bretaña, en plena guerra

TRump, con los estados alterados por las negativas de varios aliados / IA

5 de Marzo de 2026 | 03:23
Edición impresa

La tensión entre Estados Unidos y España se potenció cuando la Casa Blanca aseguró que Madrid había aceptado colaborar militarmente en la ofensiva contra Irán y el gobierno de Pedro Sánchez lo desmintió “tajantemente”, en un nuevo capítulo de un conflicto diplomático que crece al ritmo de la guerra en Medio Oriente.

El canciller español, José Manuel Albares, fue categórico: “Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra, los bombardeos en Irán y el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma”.

La declaración fue una respuesta directa a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien había afirmado que España había acordado cooperar con el ejército estadounidense tras las presiones del presidente Donald Trump.

El punto más caliente del enfrentamiento es la negativa de España a permitir que Estados Unidos utilice las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para operaciones militares contra Irán. Washington considera esa postura “inaceptable”.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, incluso acusó a Madrid de poner “vidas estadounidenses en riesgo” con su decisión.

Desde España la respuesta fue fulminante. El ministro de Transportes, Óscar Puente, retrucó: “Quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien los lleva a una guerra injustificada”.

De Maduro a Khamenei, los líderes ya no pueden esconderse de EE UU

El argentino que se casó bajo tierra y "desafió" a los misiles en Tel Aviv

El conflicto escaló todavía más cuando Donald Trump lanzó una amenaza directa contra el gobierno español.

El presidente estadounidense aseguró que estaba dispuesto a cortar “todo comercio con España”, en represalia por su negativa a colaborar en la ofensiva militar.

“No tienen absolutamente nada que necesitemos”, disparó Trump, que además cargó contra el liderazgo político español.

Según el mandatario republicano, España “tiene gente estupenda, pero le falta un gran liderazgo” y ha sido “un aliado terrible” para Washington.

EL OTRO FRENTE: TRUMP TAMBIÉN CHOCA CON EL REINO UNIDO

Pero España no es el único aliado europeo en la mira de Trump. La guerra con Irán también desató una fuerte crisis entre Washington y Londres, poniendo en jaque la histórica “relación especial” entre ambos países.

El presidente estadounidense apuntó directamente contra el primer ministro británico Keir Starmer, a quien acusó de obstaculizar las operaciones militares.

Su frase cayó como una bomba política en Londres: “Sir Keir Starmer no es Winston Churchill”.

Starmer dejó claro ante el Parlamento británico que no piensa involucrar al Reino Unido en la guerra sin un plan claro por parte de Estados Unidos e Israel.

El primer ministro sostuvo que su gobierno no permitirá que el país entre en un conflicto sin base legal ni estrategia viable.

Mientras tanto, Londres autorizó a Estados Unidos a utilizar bases británicas solo con fines defensivos, en medio de los ataques con misiles y drones que se multiplican en la región. Frente a esto, desde el Despacho Oval, Trump lanzó una frase que provocó indignación en Londres: “Esa estúpida isla nos hizo perder días”.

Según el presidente estadounidense, el retraso obligó a sus fuerzas a realizar vuelos mucho más largos para operar contra Irán.

Las declaraciones incendiarias, las amenazas comerciales y las diferencias sobre la guerra están dejando al descubierto una grieta cada vez más profunda entre Estados Unidos y sus aliados europeos.

La ofensiva contra Irán, lejos de consolidar un frente común, ha abierto una tormenta diplomática que sacude a la OTAN y a la histórica alianza atlántica. Y mientras los misiles vuelan en Medio Oriente, la guerra también parece haberse trasladado a la política internacional.

 

+ Comentarios

