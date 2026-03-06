Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

Se dispara el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente y es inminente el impacto en las naftas

Se dispara el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente y es inminente el impacto en las naftas
6 de Marzo de 2026 | 13:09

Escuchar esta nota

El petróleo Brent superó este viernes la barrera de los US$90 al prolongarse el conflicto en Medio Oriente. El insumo básico cotiza a US$91,5 al promediar la rueda, lo que implica un alza superior al 5%.

La escalada bélica no da indicios de tener una pronta resolución y la situación en el estrecho de Ormuz torna más delicada la situación.

Si bien la suba del dólar mejora las perspectivas de las exportaciones argentinas, con un ingreso adicional de US$1.300 millones por cada US$10 de aumento, todo indica que los consumidores deberán afrontar los mayores costos en los surtidores.

Por otro lado, el encarecimiento de los productos energéticos obligará al país a un mayor gasto en la compra del GNL que deberá realizar este invierno. Si bien las necesidades cayeron y hay proyectos de exportación, aún no está construida la infraestructura necesaria para el traslado del fluido.

El economista Enrique Szewach estimó este gasto adicional en unos US$500 millones, con lo cual la balanza energética dará saldo positivo.  En este escenario, los perjudicados serán los consumidores, dado que los dólares excedentes ingresarán al Banco Central.

El CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que si el Brent continúa por encima de los US$80 será inevitable un traslado a precios, aunque de forma gradual.

