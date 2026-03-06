Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Un escándalo

Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo

6 de Marzo de 2026 | 07:56

Ahora, en la tele, sorprendieron con el dato sobre Pampita. Aseguraron que se trata de un ciclo de entrevista, pero el foco está en el dinero. Un escándalo en puerta

Sin dudas, Pampita siempre habló del trabajo como una pasión. Cada propuesta que le llega no la deja pasar. Siempre se hace lugar para cumplir con todos y poder desarrollarse desde su talento percibiendo sumas increíbles. 

Así, según contó Yanina Latorre, la convocaron para que conduzca un ciclo de entrevistas en la TV Pública. Dio a conocer los detalles del programa y hasta cuándo va a ganar.

¡Una verdadera fortuna! “Ni Wanda en MasterChef gana eso”, anticipó Latorre, al tiempo que agregó:  “Va a tener un ciclo de entrevistas, todavía no está firmado el contrato, están ultimando los detalles, todavía no me pasaron los nombres de los personajes que va a entrevistar”.

“La contrata el canal y por cuatro días de trabajo, no es que va a trabajar un mes, le van a pagar 25 millones de pesos. La TV Pública, que no hay rating, que no los gana Wanda por mes conduciendo MasterChef”, sumó la conductora.

Un verdadero escándalo, teniendo en cuenta que, los programas se harán en sólo 4 días de trabajo, ya que serán grabados.  

