La lesión de Cristiano: ¿más grave de lo pensado?

El astro portugués Cristiano Ronaldo tendría una lesión más grave de lo que se pensaba en un principio y empieza a haber preocupación en Portugal de cara a su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Según detalló el director técnico del Al Nassr de Arabia Saudita, el portugués Jorge Jesús, “tras las pruebas, vemos que la lesión que sufrió Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado”, luego de haber sufrido una lesión en el tendón de la corva . Además, aclaró cómo continuará la recuperación de Ronaldo: “Cristiano viajará ahora a España, ya que requiere tratamiento en Madrid con su terapeuta personal y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”. Ante esto, hay preocupación en Portugal por el experimentado delantero, que sueña con jugar su último Mundial.