Victoria de la “U” y caída de Santa Bárbara “A”, en el debut

Universitario y Santa Bárbara “A” arrancaron de manera dispar el torneo Metropolitano de hockey de Primera División de Caballeros.

En el caso de la “U” se quedó con los tres puntos en su casa al derrotar a Hurling 2 a 1. Ambos goles del conjunto local fueron marcados por Thiago Arqué.

Por su parte, Santa Bárbara “A” no pudo con Ciudad de Buenos Aires “A” en su vuelta a la divisional, ya que perdió en Gonnet 2 a 1. El único tanto del equipo tricolor fue anotado por Eros José Luis Landoni.

En la próxima fecha, Universitario visitará a Ducilo y Santa Bárbara “A” hará lo propio contra Hurling.

En la Primera B1, Estudiantes se quedó con el duelo platense al derrotar en el Country Club a Santa Bárbara “B” 1-0 (Felipe López Ortea).