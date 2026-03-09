Los Pumas 7s fueron quintos en Vancouver: Sudáfrica, el campeón

Luego de una segunda jornada perfecta en Vancouver gracias a las victorias frente a Nueva Zelanda por 24-21 y Francia por 34-15, el seleccionado argentino cerró su participación logrando un importante quinto lugar tras un adverso primer día. De esta manera, el conjunto nacional viajará hoy a Nueva York para continuar con la acción del Circuito Mundial en la ciudad estadounidense el sábado 14 y domingo 15 de marzo.

En Vancouver Los Pumas 7s habían ganado las últimas cuatro ediciones y buscaban el pentacampeonato que finalmente no llegó.

De todos modos el seleccionado que dirige Santiago Gómez Cora tuvo un torneo de menor a mayor y se despidió de la mejor manera, con un sólido triunfo e importantes puntos en la tabla general.

El campeón del torneo fue Sudáfrica, que en la sorpresiva final superó 38-12 a España y llegó a lo más alto de la tabla anual.

Fiji resultó el tercero al derrotar 29-10 a Australia mientras que séptimo lugar fue para Nueva Zelandaque en el partido final superó 29-5 a Gran Bretaña.