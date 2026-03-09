Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Ahora le ganó a nacional

Juventud sigue haciendo historia en Uruguay

9 de Marzo de 2026 | 02:44
9 de Marzo de 2026 | 02:44
Edición impresa

Juventud de Las Piedras le ganó por 3 a 1 a Nacional en un encuentro memorable que disputaron en el estadio Municipal Parque Artigas, por la quinta fecha del Apertura.

El conjunto local se impuso con los goles del delantero Alejo Cruz y los mediocampistas Gonzalo Gómez y Mateo Izaguirre, mientras que Nacional descontó mediante un tanto de tiro libre del delantero Maximiliano Gómez.

Con el triunfo, el conjunto albiazul subió a la duodécima posición con cuatro unidades, mientras que el Bolso es décimo con tres puntos más.

Así, el elenco que entrena el DT argentino Sebastián Méndez se quedó con su primer triunfo del certamen y vuelve a enfocarse en la Copa Libertadores: empató por 1-1 con Deportivo Independiente Medellín de Colombia en la ida de la tercera ronda previa y está a un triunfo de jugar la fase de grupos por primera vez en su historia.

dos punteros: Maldonado y Peñarol

Peñarol se aprovechó del empate de Deportivo Maldonado para alcanzar la punta del torneo Apertura, que hoy se completará con los siguientes partidos: Boston River-Liverpool y Cerro Largo-Motevidero Torque. Tanto Liverpool como Torque pueden llegar a lo más alto de la tabla en caso de ganar sus partidos.

Con un gol solitario de Matías Arezo, el equipo de Diego Aguirre sumó tres puntos vitales en un partido cerrado y estira su buen momento tras el triunfo en el clásico.

Peñarol llegaba con el envión anímico de haber derrotado a Nacional la fecha pasada, y aunque le costó romper el bloque defensivo de la “Franja”, logró imponer su jerarquía en el segundo tiempo.

 

