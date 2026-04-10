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Un operativo policial permitió rescatar en las últimas horas a una perrita que había sido robada en La Plata y que, además, necesita medicación diaria por un problema de salud.
El hecho se inició con la denuncia de su dueña, una mujer de 40 años, quien alertó sobre la sustracción de su mascota —una perra de raza pila, de nombre Imai— desde el patio de su vivienda. Según indicó, el animal padece diabetes, por lo que requiere cuidados constantes.
A partir de tareas investigativas realizadas en conjunto entre la Fiscalía y personal policial, se logró establecer el posible paradero del animal. La pista condujo hasta una maderera ubicada en 122 entre 42 y 43.
Allí, efectivos que trabajaban de civil lograron ubicar a la perrita y confirmaron que se trataba del animal denunciado. En ese momento, se dispuso el ingreso al lugar, donde finalmente se concretó el rescate.
Durante el procedimiento también fue aprehendido un hombre de 63 años, señalado como responsable, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 14.346 (maltrato animal) y robo.
El reencuentro
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Tras el operativo, la dueña fue convocada a la comisaría y pudo reconocer de inmediato a su mascota. El reencuentro se dio en medio de una fuerte carga emocional, luego de la preocupación generada por la desaparición del animal y su delicado estado de salud.
La causa quedó en manos de la UFI N° 17 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las actuaciones correspondientes.
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