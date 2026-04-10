Concejales de LLA anticiparon que rechazarán la nueva concesión del transporte en La Plata

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El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Plata anunció que no acompañará el proyecto de adjudicación del servicio de transporte público de pasajeros impulsado por el Ejecutivo local.
A través de un comunicado difundido este viernes, los concejales argumentaron que la iniciativa “pretende adjudicar nuevamente el servicio a las mismas empresas” que, según señalaron, vienen prestando un servicio “deficiente, irregular y alejado de las necesidades de los vecinos”.
Críticas al sistema actual
Desde el espacio sostuvieron que no avalarán la continuidad de un esquema que, a su entender, presenta “fallas estructurales” y carece de controles efectivos por parte del Municipio.
En ese sentido, apuntaron también a la reciente reducción de frecuencias en distintas líneas, en medio del conflicto del sector. “Los vecinos han sido rehenes de estas empresas”, remarcaron, al cuestionar medidas como la baja sorpresiva de servicios y el incumplimiento de recorridos.
Además, señalaron que la falta de sanciones y controles contribuyó al deterioro del sistema de transporte en la ciudad.
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Sin cambios de fondo
Si bien el expediente oficial contempla evaluaciones técnicas, operativas y económicas, los concejales consideraron que la propuesta no introduce modificaciones sustanciales.
“Entendemos que el resultado final no introduce un cambio real en el sistema, sino que perpetúa a los mismos actores responsables del estado actual del servicio”, indicaron.
El comunicado lleva la firma de los concejales Guillermo Bardón, Juan Pablo Allan, Soledad Pedernera, Gastón Álvarez, Sabrina Morales, María Florencia Defeo y María Florencia Barcia.
Debate abierto
La postura de La Libertad Avanza se da en medio de un contexto sensible para el transporte público, atravesado por recortes de frecuencias y reclamos de usuarios.
El proyecto de concesión, que deberá ser debatido en el Concejo, se perfila así como un nuevo foco de discusión política en la ciudad.
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