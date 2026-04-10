Intento de fuga en la Unidad 9 de La Plata: un condenado por robo agravado fue reducido en el techo del penal

Momentos de tensión se vivieron en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, donde un interno condenado por un delito grave intentó fugarse, aunque fue reducido a tiempo por personal del Servicio Penitenciario.

El episodio ocurrió en el penal ubicado en 76 y 9, cuando el detenido —identificado como Franco Ricacno Garro, de 25 años— aprovechó una ventana abierta en el sector de la escuela para escapar hacia el techo del edificio.

Según informaron fuentes policiales, el movimiento fue advertido por efectivos penitenciarios, que lograron interceptarlo antes de que pudiera avanzar con la fuga. Tras ser reducido, fue trasladado nuevamente al sector de calabozos.

El interno se encuentra cumpliendo condena a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial La Plata, en el marco de una causa por robo calificado por el uso de arma de fuego.

En el hecho tomó intervención la UFI N° 7, que impartió las directivas correspondientes, mientras se iniciaron actuaciones por tentativa de evasión.