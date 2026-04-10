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Perdió el control y se estrelló contra un poste en una avenida troncal de La Plata

Perdió el control y se estrelló contra un poste en una avenida troncal de La Plata
10 de Abril de 2026 | 19:07

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Un siniestro vial se registró en las últimas horas en La Plata, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra un poste.

El hecho ocurrió en la zona de 520 y 143, en la localidad de Unión, donde personal del Comando de Patrullas que recorría el sector se encontró con el vehículo siniestrado.

Según se informó, el conductor -de 37 años - circulaba a bordo de un Peugeot 208 cuando, por causas que se intentan establecer, perdió el control y colisionó contra una columna de alumbrado público.

A pesar de la violencia del impacto, el hombre no sufrió lesiones, por lo que no fue necesario su traslado ni se iniciaron actuaciones judiciales.

Las circunstancias del hecho aún no fueron precisadas y no se descarta que hayan influido factores como el estado de la calzada o una maniobra brusca.

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