"No hay que perder si no se puede ganar, pero el árbitro fue notoriamente localista": Carrillo, tras el debut en Colombia

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Guido Carrillo analizó el empate de Estudiantes frente a Independiente Medellín por la Copa Libertadores y reconoció que fue una noche exigente tanto en lo físico como en lo futbolístico. El delantero habló con El Día tras el encuentro y valoró el esfuerzo realizado para poder estar en cancha, a pesar de las dificultades.
“Sí, fue una noche difícil, me costó un poco, pero bueno, uno quiere estar en este partido -por la intoxicación previa-, así que se hizo el esfuerzo. Después, en lo que respecta al partido, creo que hicimos unos buenos primeros 30 minutos, podríamos haber sacado una diferencia mayor, pero bueno, con el tiempo ellos se vinieron. Es un partido de Libertadores, es un rival complicado, que por ahí te desordena un poco en su desorden”, expresó Guido Carrillo.
El goleador también se refirió al desarrollo del juego y a cómo se fue emparejando con el correr de los minutos. “Yo creo que en el primer tiempo, con la superioridad, ellos con la banda empezaron a avanzar un poco y a tirarnos centros. En el segundo tiempo fue parejo. Hubiese sido ideal comenzar con una victoria, pero por cómo termina, el punto es positivo”, sostuvo.
Pensando en lo que viene, Carrillo no esquivó la consulta sobre un posible cruce ante Flamengo y remarcó la importancia de ir paso a paso. “Sí, sin duda. Obviamente que tenemos un partido por la Liga Argentina primero, pero como dije recién, este punto es bueno. Hay que ir partido a partido, sobre todo de visitante, donde todo es más complejo. No hay que perder si no se puede ganar”, explicó.
Por último, el delantero dejó su mirada sobre el arbitraje, al que consideró desfavorable. “Sí, creo que fue notoriamente localista. Nos sacó tarjetas sin sentido y nos cobró siete u ocho faltas que ellos aprovecharon para meternos centros. Sabemos que la Copa Libertadores es un poco así, es parte de esto. Pero no hay que mirar para afuera, sino hacia adentro y ver qué se puede mejorar”, concluyó.
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