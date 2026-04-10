Hockey: de fiesta con el clásico platense de caballeros

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Se volverán a enfrentar en el torneo Metropolitano de Primera División después de dos años, en cancha del equipo tricolor. Tomás Ortíz y Bruno Castro adelantaron el cruce en EL DÍA
Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
La cita está pactada. El domingo a las 16, en Camino Centenario y calle 493 de la localidad de Manuel B Gonnet. Ahí se estará jugando una nueva edición del clásico platense de hockey masculino.
Se estarán enfrentando los equipos de San Bárbara, el anfitrión, y Universitario por la quinta fecha del torneo Metropolitano de Caballeros de Primera División.
A pesar que llegan en disparidad de condiciones en la tabla de posiciones, el clásico no es un partido más en el calendario, ya que además de los puntos también está en juego el honor de una lado como del otro.
La última vez que se enfrentaron los equipos de caballeros de Santa Bárbara y Universitario fue el 10 de noviembre de 2024. No hubo vencedores, ni vencidos, ya que igualaron con el marcador en blanco, en cancha del club tricolor.
Castro (Universitario) y Ortiz (Santa Bárbara), en el dia / EL DIA
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Durante el año pasado, el clásico platense no se jugó en el marco de la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires, ya que Santa Bárbara disputó el torneo de Primera División “B” logrando el ascenso conservando la condición de invicto.
En el presente torneo masculino de la máxima categoría, Universitario suma siete puntos como producto de dos victorias, otros dos empates y una derrota; mientras que su principal arma ofensiva en su capitán Máximo Kiernan, que lleva conquistados tres tantos.
En lo que se refiere a Santa Bárbara todavía no ha podido ganar desde su regreso a Primera División, ya que sobre los cuatro partidos que disputó rescató dos empates y sufrió otras dos caídas. Juan Pedro Fernández marcó cuatro de los siete tantos que cuenta el equipo tricolor.
El único puntero del torneo Metropolitano Masculino de Primera División es San Fernando, ya que se encuentra invicto con la totalidad de los puntos obtenidos: 12.
Pasaje el último clásico entre Santa Bárbara y Universitario / EL DIA
Tomás Ortiz (Santa Bárbara) y Bruno Castro (Universitario), ambos delanteros de sus respectivos equipos adelantaron el clásico platense de hockey en la redacción de EL DIA.
Ambos jugadores coincidieron en señalar, como quedó dicho, que el clásico no es un partido más dentro del campeonato.
“Una vez que se realizó el sorteo lo primero que nos fijamos es con quien debutamos y en qué fecha se juega el clásico” dijo Castro a que Ortíz añadió que “nos preparamos bien para ganar nuestro primer partido del torneo”, señaló.
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