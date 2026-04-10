El Banco Central abrió un poco más el cepo

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A casi un año del levantamiento del cepo para los ahorristas, el Banco Central avanzó este jueves con una nueva apertura parcial del mercado cambiario, en un contexto de mayor estabilidad del dólar y con el objetivo de seguir desarmando restricciones sin perder control sobre la brecha financiera. La batería de medidas apunta a facilitar operaciones para personas humanas y empresas, al tiempo que mantiene resguardos en segmentos considerados sensibles.
La decisión del organismo se da en medio de una relativa calma cambiaria que le permitió al equipo económico avanzar con una flexibilización gradual del régimen. La estrategia oficial busca ordenar los flujos de divisas, mejorar el acceso al financiamiento y dar mayor previsibilidad a exportadores y compañías endeudadas, aunque sin desmontar por completo el esquema regulatorio.
Entre los cambios más relevantes para las personas humanas, el Banco Central eliminó la obligación de liquidar las divisas provenientes de exportaciones de bienes, aunque se mantiene la exigencia de ingreso al país. Se trata de una medida que iguala el tratamiento con el que ya regía para la exportación de servicios.
Además, se levantó el tope de U$S50 para la extracción de efectivo en el exterior con tarjeta de crédito, una decisión que apunta a facilitar el acceso a dólares para los argentinos que viajan fuera del país y reducir una de las restricciones más cuestionadas por los usuarios del sistema.
Para las empresas, el paquete incluyó una ampliación de plazos para el ingreso de divisas por exportaciones. En las operaciones intrafirma, el plazo pasó de 60 a 180 días para firmas con exportaciones de hasta $200.000 millones anuales. También se extendió de 180 a 365 días el tiempo permitido para las exportaciones de indumentaria, marroquinería y bienes similares, así como para sectores estratégicos como el espacial y el nuclear.
La flexibilización alcanzó además al frente financiero. El Central habilitó la cancelación de Obligaciones Negociables locales hasta tres días antes del vencimiento, equiparando el tratamiento con las emisiones externas y otorgando mayor margen para la administración de pasivos corporativos.
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Otra de las novedades fue la autorización para acceder al mercado oficial a fin de cubrir deudas nominadas en otras monedas, como yuanes.
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