Tensión en el Consejo de la Magistratura y la “sorpresa” de Rosatti

El Consejo de la Magistratura de la Nación inició el tratamiento del proyecto enviado por la Corte Suprema para modificar el reglamento de concursos con el que se seleccionan jueces nacionales y federales. La discusión comenzó con un clima de tensión, marcado por críticas de varios consejeros al modo en que se impulsó la iniciativa y por advertencias de que no habrá una aprobación automática.

Las comisiones de Selección y Reglamentación se reunieron poco después del mediodía para analizar la propuesta elaborada por los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Desde el inicio del encuentro, algunos consejeros dejaron en claro que el proyecto deberá ser analizado en detalle junto con otras iniciativas que el organismo ya venía discutiendo en los últimos años.

“Yo no voy a firmar nada a libro cerrado”, advirtió el juez Alberto Lugones, presidente de la comisión de Reglamentación, al abrir la reunión.

La aparición de Rosatti

A los pocos minutos de iniciado el debate se produjo un hecho que sorprendió a varios consejeros: la presencia en la sala de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y también titular del Consejo de la Magistratura.

Rosatti no firmó el proyecto que enviaron Rosenkrantz y Lorenzetti, lo que en las últimas semanas había generado suspicacias dentro del propio máximo tribunal. Según explicaron en su entorno, decidió no rubricarlo porque integra el Consejo y consideró que no correspondía.

Su intervención fue breve. El magistrado dijo que había decidido acercarse para agradecer la rápida convocatoria a debatir la propuesta de la Corte y sostuvo que el texto será enriquecido con aportes de los consejeros y de especialistas.

“Quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. La Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”, señaló.

La presencia de Rosatti fue interpretada de dos maneras dentro del organismo: por un lado, como un gesto para evitar que la iniciativa sea rechazada de plano; por otro, como una señal hacia el interior de la Corte en medio de las tensiones generadas por la iniciativa.

El proyecto busca introducir cambios en distintas etapas del proceso de selección de jueces. Uno de los puntos centrales apunta a reducir el peso de la entrevista personal que los consejeros realizan a los candidatos, una instancia que históricamente fue cuestionada por el margen de discrecionalidad que permite.

Los impulsores de la reforma sostienen que el objetivo es establecer criterios más objetivos en la evaluación de los postulantes y evitar que esa instancia pueda utilizarse para favorecer o perjudicar candidatos.

Sin embargo, varios consejeros reaccionaron con molestia ante las críticas que en las últimas semanas recibió el funcionamiento del actual sistema de concursos.

“Que la Corte haya hecho una propuesta no significa que lo que se haya hecho esté mal o esté viciado”, sostuvo el diputado del PRO Álvaro González.

En la misma línea, el juez federal Diego Barroetaveña defendió el esquema vigente y recordó que bajo ese sistema el Poder Ejecutivo ya envió decenas de candidatos al Senado para cubrir vacantes judiciales.

“Ansiedad desmedida” por aprobar la reforma

Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el representante del Gobierno en el Consejo y viceministro de Justicia, Santiago Viola, cuestionó el apuro por avanzar con la reforma.

“Veo una ansiedad desmedida en el tratamiento y votación urgente que no se condicen con las necesidades específicas”, señaló, al tiempo que defendió el trabajo que el organismo viene realizando en los concursos.

El abogado Alberto Maques también utilizó una metáfora para expresar su posición y sostuvo que el proyecto debe discutirse en profundidad antes de cualquier decisión.

“No me voy a comprar una buena iniciativa a libro cerrado”, ironizó.

Al finalizar la reunión, las comisiones resolvieron continuar con el análisis del proyecto en próximos encuentros. En esa etapa se convocará a organizaciones especializadas, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que solicitaron participar del debate.

De esta manera, el Consejo dejó claro que la propuesta de la Corte será parte de una discusión más amplia y que el proceso para modificar el sistema de selección de jueces recién comienza. Mientras tanto, la jornada dejó expuesta la tensión política y jurídica que rodea a una reforma clave para el funcionamiento del Poder Judicial.