Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |EL FOCO EN LA REFORMA DE LA SELECCIÓN DE JUECES

Tensión en el Consejo de la Magistratura y la “sorpresa” de Rosatti

Tensión en el Consejo de la Magistratura y la “sorpresa” de Rosatti

Archivo

10 de Abril de 2026 | 01:55
Edición impresa

El Consejo de la Magistratura de la Nación inició el tratamiento del proyecto enviado por la Corte Suprema para modificar el reglamento de concursos con el que se seleccionan jueces nacionales y federales. La discusión comenzó con un clima de tensión, marcado por críticas de varios consejeros al modo en que se impulsó la iniciativa y por advertencias de que no habrá una aprobación automática.

Las comisiones de Selección y Reglamentación se reunieron poco después del mediodía para analizar la propuesta elaborada por los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Desde el inicio del encuentro, algunos consejeros dejaron en claro que el proyecto deberá ser analizado en detalle junto con otras iniciativas que el organismo ya venía discutiendo en los últimos años.

“Yo no voy a firmar nada a libro cerrado”, advirtió el juez Alberto Lugones, presidente de la comisión de Reglamentación, al abrir la reunión.

La aparición de Rosatti

A los pocos minutos de iniciado el debate se produjo un hecho que sorprendió a varios consejeros: la presencia en la sala de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y también titular del Consejo de la Magistratura.

Rosatti no firmó el proyecto que enviaron Rosenkrantz y Lorenzetti, lo que en las últimas semanas había generado suspicacias dentro del propio máximo tribunal. Según explicaron en su entorno, decidió no rubricarlo porque integra el Consejo y consideró que no correspondía.

Su intervención fue breve. El magistrado dijo que había decidido acercarse para agradecer la rápida convocatoria a debatir la propuesta de la Corte y sostuvo que el texto será enriquecido con aportes de los consejeros y de especialistas.

LE PUEDE INTERESAR

Escasean los fondos e intendentes motorizan marchas y reclamos

LE PUEDE INTERESAR

La industria cayó 8,7% y la construcción, en baja

“Quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. La Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”, señaló.

La presencia de Rosatti fue interpretada de dos maneras dentro del organismo: por un lado, como un gesto para evitar que la iniciativa sea rechazada de plano; por otro, como una señal hacia el interior de la Corte en medio de las tensiones generadas por la iniciativa.

El proyecto busca introducir cambios en distintas etapas del proceso de selección de jueces. Uno de los puntos centrales apunta a reducir el peso de la entrevista personal que los consejeros realizan a los candidatos, una instancia que históricamente fue cuestionada por el margen de discrecionalidad que permite.

Los impulsores de la reforma sostienen que el objetivo es establecer criterios más objetivos en la evaluación de los postulantes y evitar que esa instancia pueda utilizarse para favorecer o perjudicar candidatos.

Sin embargo, varios consejeros reaccionaron con molestia ante las críticas que en las últimas semanas recibió el funcionamiento del actual sistema de concursos.

“Que la Corte haya hecho una propuesta no significa que lo que se haya hecho esté mal o esté viciado”, sostuvo el diputado del PRO Álvaro González.

En la misma línea, el juez federal Diego Barroetaveña defendió el esquema vigente y recordó que bajo ese sistema el Poder Ejecutivo ya envió decenas de candidatos al Senado para cubrir vacantes judiciales.

“Ansiedad desmedida” por aprobar la reforma

Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el representante del Gobierno en el Consejo y viceministro de Justicia, Santiago Viola, cuestionó el apuro por avanzar con la reforma.

“Veo una ansiedad desmedida en el tratamiento y votación urgente que no se condicen con las necesidades específicas”, señaló, al tiempo que defendió el trabajo que el organismo viene realizando en los concursos.

El abogado Alberto Maques también utilizó una metáfora para expresar su posición y sostuvo que el proyecto debe discutirse en profundidad antes de cualquier decisión.

“No me voy a comprar una buena iniciativa a libro cerrado”, ironizó.

Al finalizar la reunión, las comisiones resolvieron continuar con el análisis del proyecto en próximos encuentros. En esa etapa se convocará a organizaciones especializadas, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que solicitaron participar del debate.

De esta manera, el Consejo dejó claro que la propuesta de la Corte será parte de una discusión más amplia y que el proceso para modificar el sistema de selección de jueces recién comienza. Mientras tanto, la jornada dejó expuesta la tensión política y jurídica que rodea a una reforma clave para el funcionamiento del Poder Judicial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata

Conmoción: encontraron muerta a Maitena

Micros: empresas advierten que no hay solución inmediata y seguirán operando con dificultades

Estudiantes, de mayor a menor, se trajo un empate de Colombia
+ Leidas

Ya están los nuevos decanos de la UNLP

Cufré, el candidato con más chances para el Lobo

Carrillo: “De visitante siempre todo es más difícil”

Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

Escasean los fondos e intendentes motorizan marchas y reclamos

El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario

La industria cayó 8,7% y la construcción, en baja
Últimas noticias de Política y Economía

El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario

USD 10 mil para volver de Nueva York

La escribana reapareció en tribunales y rompió el silencio en una entrevista

Ley de Glaciares: qué cambia y qué actividades podrían habilitarse
Espectáculos
“En el barro 3”: vuelve María Becerra, ¿se va la China Suárez?
Anna Chiara Del Boca contra su padre Ricardo Biasotti: “Sé perfectamente lo que viví"
VIDEO. "Pidió que la filmaran hasta el final": el tráiler y los detalles de "Perfecta", el documental de Silvina Luna
“Me enojé y lo agarré”: Gonzalo Heredia, entre gritos y tensión, explotó contra un fan en el teatro
Gran Hermano: qué participante de “La casa de los famosos” viajará a Argentina
Policiales
Horror en Villa Elisa: ¿El arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?
“El lado B” de un caso de inseguridad vial en 2 y 60
A un año del fentanilo adulterado que provocó 111 muertes en el país
Dividen roles y escenarios de pena por “las tarjetas de la Legislatura”
Una abuela pide ayuda para rescatar al nieto de las drogas y que “no lo maten”
Información General
Artemis II llega a la Tierra: los pasos clave que debe dar la misión
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Instagram y TikTok cambian las reglas: cómo funcionan los nuevos algoritmos y qué hacer para tener más alcance
Deportes
Gimnasia: se recuperó con una goleada
Un alivio indispensable en plena búsqueda del DT
Cufré, el candidato con más chances para el Lobo
Cufré, el candidato con más chances para el Lobo
“El equipo se animó a jugar y marcó diferencia”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla