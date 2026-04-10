Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |EDITORIAL

El ausentismo, otra evidencia sobre el retroceso de la escuela pública

10 de Abril de 2026 | 01:13
Edición impresa

El último informe del Observatorio Argentinos por la Educación, del que surgió que el 66 por ciento de los estudiantes secundarios bonaerenses acumula 15 faltas o más por año –lo que muestra el liderazgo negativo de la Provincia, cuyo indicador supera ampliamente el promedio de 51 por ciento que se da en el país- suma una nueva evidencia sobre el agudo retroceso que sufre la escuela pública, jaqueada por múltiples problemas.

Tal como se dijo en este diario, docentes, psicólogos y autoridades educativas aseguran que los chicos faltan más que lo aceptable, que las causas oscilan entre factores socioeconómicos y de salud y que la desconexión con las familias es uno de los principales problemas a resolver.

Según dijeron educadores en la nota, “los factores de inasistencia reflejan la tendencia provincial” y confirman que esos chicos “asisten poco o casi nada” a las aulas. El documento del Observatorio, que se desprende de los últimos datos disponibles de las pruebas Aprender (2024), concluyó que existe “una polarización en la asistencia. Se mantiene estable el grupo que falta poco, pero se amplía el de quienes faltan mucho”.

Se sabe que, con el del ausentismo, no se agotan los signos que marcan una decadencia ostensible en la educación pública. La violencia a veces inaudita entre los jóvenes, las agresiones a docentes, la intervención de padres en esos episodios, el bajo nivel en el conocimiento de diversas materias, la falta de aulas y docentes, el alto nivel de repitencia, son entre otros los factores negativos que inciden gravosamente en al universo escolar.

Hace pocos años el mismo observatorio educativo informó que “a nivel nacional, sólo el 10 por ciento de los estudiantes que comenzaron la Primaria en 2013 lograron llegar al final de la secundaria en 2024 en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática”.

Es cierto que no solo las autoridades educativas sino la sociedad toda debe involucrarse, según explican los especialistas. Sobre todo porque los informes que se vienen acumulando en los últimos años son reveladores de una decadencia objetiva cercana al colapso, sin que la dirigencia política del país alcance a cobrar conciencia del fenómeno. Hay quienes siguen relativizando los datos desalentadores sobre los estudiantes argentinos, surgidos de basados en parámetros internacionales.

LE PUEDE INTERESAR

El fideicomiso inmobiliario y sus riesgos

LE PUEDE INTERESAR

Los “sin techo” de la Ciudad necesitados de la solidaridad

Especialistas de renombre advierten que se ha llegado a una situación de la que no será fácil emerger, en especial si siguen perdurando criterios demagógicos y permisivos que nada tienen que ver con una auténtica educación escolar.

El deterioro integral del sistema educativo reconoce variables tan diversas como complejas, siempre de acuerdo a la opinión de educadores. Ellos vienen instando a que, paso a paso, se inicie un proceso de recuperación con la premisa básica de alcanzar niveles aceptables de calidad. De lo contrario, la Argentina, cada día menos competitiva en el concierto educativo internacional, continuará retrocediendo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

Estatales anunciaron un paro nacional para el 21 de abril: que pasará en Provincia y La Plata

Conmoción: encontraron muerta a Maitena

Micros: empresas advierten que no hay solución inmediata y seguirán operando con dificultades

Estudiantes, de mayor a menor, se trajo un empate de Colombia
+ Leidas

Ya están los nuevos decanos de la UNLP

Cufré, el candidato con más chances para el Lobo

Carrillo: “De visitante siempre todo es más difícil”

Pone el despertador a las 4.30 para juntar agua

El conflicto de los micros y la plaza Malvinas, las polémicas en el Concejo

El caso Adorni: ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario

Escasean los fondos e intendentes motorizan marchas y reclamos

La industria cayó 8,7% y la construcción, en baja
Últimas noticias de Opinión

Ley de Glaciares: cómo los gobernadores mineros inclinaron la balanza

El fideicomiso inmobiliario y sus riesgos

Los “sin techo” de la Ciudad necesitados de la solidaridad

Opinan los lectores
Espectáculos
“El futuro es nuestro” cuándo llega a Netflix la serie que se filma en La Plata
Sofía Solá, la hija de Maru Botana: la influencer fashion a la que tildan de “cheta”
Argentina, presente en Cannes con un documental del Mundial 86
Buenos Aires recibe lo mejor del teatro de Madrid
“En mi vida hay límites”: otro round de Mica y Nicole
Información General
Artemis II llega a la Tierra: los pasos clave que debe dar la misión
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será
Otra marca que se va, dejando huella: John Foos cerró su planta en Argentina tras 40 años de producción
Instagram y TikTok cambian las reglas: cómo funcionan los nuevos algoritmos y qué hacer para tener más alcance
Deportes
Gimnasia: se recuperó con una goleada
Un alivio indispensable en plena búsqueda del DT
Cufré, el candidato con más chances para el Lobo
“El equipo se animó a jugar y marcó diferencia”
Errecalde abandonó la cancha por una molestia: ¿viajará a Junín?
Policiales
Horror en Villa Elisa: ¿El arma empleada para matar al jubilado fue un serrucho?
“El lado B” de un caso de inseguridad vial en 2 y 60
A un año del fentanilo adulterado que provocó 111 muertes en el país
Dividen roles y escenarios de pena por “las tarjetas de la Legislatura”
Una abuela pide ayuda para rescatar al nieto de las drogas y que “no lo maten”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla