El ausentismo, otra evidencia sobre el retroceso de la escuela pública

El último informe del Observatorio Argentinos por la Educación, del que surgió que el 66 por ciento de los estudiantes secundarios bonaerenses acumula 15 faltas o más por año –lo que muestra el liderazgo negativo de la Provincia, cuyo indicador supera ampliamente el promedio de 51 por ciento que se da en el país- suma una nueva evidencia sobre el agudo retroceso que sufre la escuela pública, jaqueada por múltiples problemas.

Tal como se dijo en este diario, docentes, psicólogos y autoridades educativas aseguran que los chicos faltan más que lo aceptable, que las causas oscilan entre factores socioeconómicos y de salud y que la desconexión con las familias es uno de los principales problemas a resolver.

Según dijeron educadores en la nota, “los factores de inasistencia reflejan la tendencia provincial” y confirman que esos chicos “asisten poco o casi nada” a las aulas. El documento del Observatorio, que se desprende de los últimos datos disponibles de las pruebas Aprender (2024), concluyó que existe “una polarización en la asistencia. Se mantiene estable el grupo que falta poco, pero se amplía el de quienes faltan mucho”.

Se sabe que, con el del ausentismo, no se agotan los signos que marcan una decadencia ostensible en la educación pública. La violencia a veces inaudita entre los jóvenes, las agresiones a docentes, la intervención de padres en esos episodios, el bajo nivel en el conocimiento de diversas materias, la falta de aulas y docentes, el alto nivel de repitencia, son entre otros los factores negativos que inciden gravosamente en al universo escolar.

Hace pocos años el mismo observatorio educativo informó que “a nivel nacional, sólo el 10 por ciento de los estudiantes que comenzaron la Primaria en 2013 lograron llegar al final de la secundaria en 2024 en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática”.

Es cierto que no solo las autoridades educativas sino la sociedad toda debe involucrarse, según explican los especialistas. Sobre todo porque los informes que se vienen acumulando en los últimos años son reveladores de una decadencia objetiva cercana al colapso, sin que la dirigencia política del país alcance a cobrar conciencia del fenómeno. Hay quienes siguen relativizando los datos desalentadores sobre los estudiantes argentinos, surgidos de basados en parámetros internacionales.

Especialistas de renombre advierten que se ha llegado a una situación de la que no será fácil emerger, en especial si siguen perdurando criterios demagógicos y permisivos que nada tienen que ver con una auténtica educación escolar.

El deterioro integral del sistema educativo reconoce variables tan diversas como complejas, siempre de acuerdo a la opinión de educadores. Ellos vienen instando a que, paso a paso, se inicie un proceso de recuperación con la premisa básica de alcanzar niveles aceptables de calidad. De lo contrario, la Argentina, cada día menos competitiva en el concierto educativo internacional, continuará retrocediendo.