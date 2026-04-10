Riesgo en 7 y 67: a un árbol lo sostiene un semáforo

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Crece la preocupación en Plaza España, en la intersección de avenida 7 y 67, por un árbol en riesgo de derrumbe.
Esto genera preocupación, ya que el árbol parece dañado, imposibilitado de sostenerse en pie en un área de alto tránsito de peatones y conductores.
Uno de los vecinos que presentó la denuncia a esta redacción explicó que se trata de una zona de alta concurrencia de estudiantes de todas las edades.
“Estamos muy preocupados por el inminente desplome del árbol, que representa un peligro tremendo para transeúntes y vehículos. El árbol se descalzó de la raíz y está sostenido solamente por el cabezal del semáforo”, explicó el frentista.
A la vez, señaló que en la esquina se encuentra una parada de colectivos de la línea Este “sumamente utilizada por madres con hijos pequeños que van a Casa Cuna y a uno de los colegios del barrio”.
Además, resaltó que ya “se hicieron los reclamos correspondientes a Defensa Civil y al 147, pero todavía no obtuvimos respuesta”.
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